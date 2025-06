Fußball-Bayern & die SpVgg Bayreuth trauern: Wolfgang Mahr verstorben

Bereits im Teenageralter konnte Wolfgang Mahr auf sich aufmerksam machen. Mit gerade einmal 17 Jahren stand er für den FC Kronach zwischen den Pfosten und schaffte mit den Oberfranken den Sprung in die Bayernliga. Beruflich verschlug es den Lehrer anschließend nach Bayreuth, wo er auch sportlich bei der SpVgg eine Heimat fand. Mahr war Teil jener legendären Bayreuther Generation, die mit den Gelbschwarzen in den 1980ern einige Jahre in der 2. Bundesliga mitmischte. Insgesamt über 400 Einsätze absolvierte Mahr für die SpVgg Bayreuth.



Nach seiner aktiven Karriere wechselte er auf die Trainerbank der "Oldschdod" und stieg als Chefcoach mit den Bayreuthern erneut in die 2. Liga auf. Kurzzeitig war Mahr auch als Übungsleiter beim FC Bayern Hof tätig, dem Vorgängerverein der heutigen SpVgg Bayern Hof. 2011 kehrte er ein letztes Mal auf den Trainerstuhl bei der SpVgg Bayreuth zurück. Aber auch er konnte den Abstieg von der Bayernliga in die Landesliga nicht verhindern. Bis zuletzt unterstützte er trotz schwerer Krankheit "seine" SpVgg.

Auch der Bayerische Fußball-Verband (BFV) drückt seine Anteilnahme aus. "Die SpVgg Bayreuth verliert mit Wolfgang Mahr ihren großen Rückhalt - seinerzeit zu legendären Zweitliga-Zeiten als Torwart, später als Trainer und bis zuletzt in unterschiedlichen Funktionen rund um die erste Mannschaft. Die persönlichen Kontakte und das gelebte sportliche Miteinander werden wir schmerzlich vermissen. Wir sind in Gedanken bei seiner Frau und seinen vier Kindern, denen wir ganz viel Kraft wünschen - auch sie haben ihren großen Rückhalt verloren", kondolieren Präsident Dr. Christoph Kern und der für den Spielbetrieb in Bayern zuständige Schatzmeister Jürgen Faltenbacher.