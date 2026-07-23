 2026-07-23T06:38:08.609Z

Ligabericht

Fußball-B-Ligist SG Hammerweiher hat einen Trainer gefunden

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Steffen Becker hat Fußball-B-Ligist SG Hammerweiher schon einen Nachfolger gefunden. Der Neue ist in Mandeln kein Unbekannter +++

von Redaktion · Gestern, 23:33 Uhr · 0 Leser
Die Vorstandsmitglieder Daniel Weber (l.,TSG Mandeln) und Roland Eckhardt (r., SSV Steinbrücken) von der SG Hammerweiher mit dem neuen Trainer Jörg Kunzmann. © SG Hammerweiher
Die Vorstandsmitglieder Daniel Weber (l.,TSG Mandeln) und Roland Eckhardt (r., SSV Steinbrücken) von der SG Hammerweiher mit dem neuen Trainer Jörg Kunzmann. © SG Hammerweiher

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Dietzhölztal. Das ging schnell: Fußball-B-Ligist SG Hammerweiher hat bereits einen Nachfolger für Trainer Steffen Becker gefunden, der am Montag, knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart, überraschend zurückgetreten war. Jörg Kunzmann wird die Spielgemeinschaft der TSG Mandeln und des SSV Steinbrücken übernehmen. Das gaben die beiden Vereine am Donnerstag über ihre Social-Media-Kanäle bekannt.

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