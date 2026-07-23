Fußball-B-Ligist SG Hammerweiher hat einen Trainer gefunden

Dietzhölztal. Das ging schnell: Fußball-B-Ligist SG Hammerweiher hat bereits einen Nachfolger für Trainer Steffen Becker gefunden, der am Montag, knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart, überraschend zurückgetreten war. Jörg Kunzmann wird die Spielgemeinschaft der TSG Mandeln und des SSV Steinbrücken übernehmen. Das gaben die beiden Vereine am Donnerstag über ihre Social-Media-Kanäle bekannt.