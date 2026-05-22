 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Fußball-B-Liga: So stellt sich die SG Dautphetal neu auf

Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga B Biedenkopf: Die SG Dautphetal trifft eine Trainerentscheidung und bastelt an einem zukunftsfähigen Konzept, um den Seniorenfußball langfristig sicherzustellen +++

von Redaktion · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser
Coach Dirk Hillberg (links) und sein spielender Co-Trainer Ümit Kurudere haben ihre Verträge bei der SG Dautphetal verlängert. © SG Dautphetal
Coach Dirk Hillberg (links) und sein spielender Co-Trainer Ümit Kurudere haben ihre Verträge bei der SG Dautphetal verlängert. © SG Dautphetal

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Kreisliga B Biedenk.
SG Dautphetal

Dautphetal. Die SG Dautphetal stellt die Weichen: kurzfristig mit der Verlängerung des Trainerteams für die kommende Saison. Doch auch mit der langfristigen Entwicklung der Mannschaft und des Vereinsumfelds will sich die Spielgemeinschaft aus der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf zukunftsfähig aufstellen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.