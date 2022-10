Fußball auf Grand: Eine Hassliebe

Kein Fußballer mag sie. Kein Verein will sie noch unterhalten. Aber sie müssen, weil sie im Winter keine Alternative haben. Ein paar Plätze gibt es noch in der Region. Aber wie lange noch? Fußball auf Grandplätzen? Eine Hassliebe.

Der ganz leichte Rotstich an der Kniescheibe von Udo Rathjens schimmert heute noch durch. Der feine Dreck fraß sich über die Jahre tief in die Haut hinein. Rathjens war einst ein guter Kicker. Seine besten Jahre hatte er in den 1970er Jahren beim TuS Güldenstern Stade. Technisch versiert galt Rathjens als ein Fußballer, der mit dem zuweilen knochenharten Untergrund durchaus gut zurechtkam. An einem Spieltag zwei Tage vor Weihnachten meinte es ein Verteidiger aber nicht gut mit ihm.

Weihnachten im Krankenhaus

Udo Rathjens kann sich an das Foul auf dem Grandplatz auf der Camper Höhe in Stade noch gut erinnern. Heute liegt Kunstrasen auf dem Gelände. Rathjens fiel nach der Grätsche auf sein Knie. Er holte sich eine Schürfwunde. Nicht verwunderlich bei den vielen kleinen Kieseln, die sich da in Millisekunden in seine Haut gefräst hatten. Zwei Tage später schwoll das Knie an, es wurde heiß, es pochte. Udo Rathjens verbrachte den Ersten Weihnachtsfeiertag im Krankenhaus. Durch die roten Steinchen hatte sich das Knie entzündet. Noch ein paar Stunden und Rathjens hätte eine amtliche Blutvergiftung davongetragen.

Die Orte des Leidens gibt es kaum noch. Aschenplatz, Schlackeplatz, Tennenplatz, Braschenplatz, Hartplatz. Oder eben Grandplatz, wie die Fußballer im Norden sagen. Auf dem Grandplatz in Bützfleth rollte am 9. September vorerst das letzte Mal der Ball. Bei der 1:3-Niederlage der Ü40 des gastgebenden TuSV gegen die Altherrenspielgemeinschaft Hagen/Fredenbeck. Dennis Gross und Sven Bach trafen für die Gäste, Marcus Schilling für die Hausherren. Da war ihnen noch nicht bewusst, dass sie ein klitzekleines Stück Bützflether Fußballgeschichte geschrieben haben.

Der Platz in Bützfleth war vorher schon in einem miesen Zustand. In dem trockenen Sommer hat der Wind die oberste Grandschicht weggeblasen und kirschgroße Steine freigelegt. Ein Feld für die Ü40 ließ sich noch abstecken. Aber der TuSV braucht diesen Platz, weil sonst der Trainingsbetrieb gefährdet ist. Und lässt sich was einfallen.

Der Verein verhandelt gerade mit der Stadt Stade. "Wir geben dem Grandplatz noch eine Chance", sagt der zweite Vorsitzende Bernd Bischoff. Der Verein will den Grandplatz sanieren. Er will eine Firma beauftragen, die auf einem vier Quadratmeter kleinen Versuchsfeld einen gelben Belag aufbringt. Wenn die Funktionäre des Fußballkreises Stade diesem Belag dann eine Chance geben und die Stadt die hohe fünfstellige Summe bewilligt, könnte Grand in Bützfleth eine Zukunft haben. Jedenfalls kurzfristig. "Langfristig wollen wir einen Rasenplatz", sagt Bernd Bischoff.

Bernd Bischoff mag den Platz, wenn die oberste Schicht leicht breiig ist. "Dann kannst du den Ball gut laufen lassen", sagt er. Bischoff kennt aber die Befindlichkeiten. Rasen bietet eine Dämmung für die Muskulatur, den Rücken und die Knie. Grand nicht.