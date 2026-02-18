 2026-02-17T13:18:05.561Z

Fußball Aschermittwoch: Garmisch & Buchbach fordern Bayernliga-Teams

Oberbayerische Testspiel-Highlights am 18. Februar

Marc Unterberger (l.) startet in Buchbach ein neues Kapitel. Für Daniel Dittmann (r.) wird die Rückrunde die Abschiedstournee beim TuS Geretsried.
Marc Unterberger (l.) startet in Buchbach ein neues Kapitel. Für Daniel Dittmann (r.) wird die Rückrunde die Abschiedstournee beim TuS Geretsried. – Foto: Buchbach; TuS Geretsried

Wie am Faschingsdienstag gibt es auch am Aschermittwoch fußballerische Highlights auf den oberbayerischen Fußballplätzen. So trifft um 19 Uhr der FC Deisenhofen auf Marc Unterberger und den TSV Buchbach. Eine halbe Stunde später fordert der von Verletzungen geplagte TuS Geretsried den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zum letzten Test. Zeitgleich gastiert Bezirksligist Untermenzing bei Alte Haide. Später am Abend treffen die Landesligisten Dornach und 1865 Dachau aufeinander. Zudem fordern die Bezirksligisten SV Untermenzing und der TuS Holzkirchen Kreisligisten heraus. Hallbergmoos spielt in Ismaning gegen Allershausen. Ein Überblick über die Duelle.

Bayernliga gegen Regionalliga: Deisenhofen empfängt Buchbach

Heute, 19:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
19:00

Bayernliga gegen Landesliga: Garmisch-Partenkirchen zu Gast in Geretsried

Heute, 19:30 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
19:30

Landesligisten unter sich: Dornach trifft auf Dachau 65

Heute, 20:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
20:00

Kreisligisten fordern Untermenzing, Hallbergmoos und Holzkirchen heraus

Heute, 19:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
19:30

Heute, 19:45 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
19:45

Heute, 20:00 Uhr
FC Anzing Parsdorf
FC Anzing ParsdorfFC Anzing Pa
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
20:00

Die Testspiele am Mittwoch, dem 17. Februar 2026, auf FuPa Oberbayern

