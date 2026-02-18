Fußball Aschermittwoch: Garmisch & Buchbach fordern Bayernliga-Teams

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wie am Faschingsdienstag gibt es auch am Aschermittwoch fußballerische Highlights auf den oberbayerischen Fußballplätzen. So trifft um 19 Uhr der FC Deisenhofen auf Marc Unterberger und den TSV Buchbach. Eine halbe Stunde später fordert der von Verletzungen geplagte TuS Geretsried den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zum letzten Test. Zeitgleich gastiert Bezirksligist Untermenzing bei Alte Haide. Später am Abend treffen die Landesligisten Dornach und 1865 Dachau aufeinander. Zudem fordern die Bezirksligisten SV Untermenzing und der TuS Holzkirchen Kreisligisten heraus. Hallbergmoos spielt in Ismaning gegen Allershausen. Ein Überblick über die Duelle.