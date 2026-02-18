Fußball Aschermittwoch: Garmisch & Buchbach fordern Bayernliga-Teams

Marc Unterberger (l.) startet in Buchbach ein neues Kapitel. Für Daniel Dittmann (r.) wird die Rückrunde die Abschiedstournee beim TuS Geretsried. – Foto: Buchbach; TuS Geretsried

Wie am Faschingsdienstag gibt es auch am Aschermittwoch fußballerische Highlights auf den oberbayerischen Fußballplätzen. So trifft um 19 Uhr der FC Deisenhofen auf Marc Unterberger und den TSV Buchbach. Eine halbe Stunde später fordert der von Verletzungen geplagte TuS Geretsried den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zum letzten Test. Zeitgleich gastiert Bezirksligist Untermenzing bei Alte Haide. Später am Abend treffen die Landesligisten Dornach und 1865 Dachau aufeinander. Zudem fordern die Bezirksligisten SV Untermenzing und der TuS Holzkirchen Kreisligisten heraus. Hallbergmoos spielt in Ismaning gegen Allershausen. Ein Überblick über die Duelle.