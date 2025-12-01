Fußball an Nikolaus? Landesligisten blasen vorzeitig ab

Fußball Anfang Dezember? Das erscheint trotz positiven Wetterprognosen – zumindest auf Naturrasen – unmöglich. Schon am vergangenen Wochenende hatten nur diejenigen Verbandsligisten aus der Oberpfalz gespielt, bei denen ein Kunstrasenplatz zur Verfügung stand. Äußert unwahrscheinlich, dass am Nikolaus-Wochenende gekickt werden kann. Der Verbands-Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbands entschied sich – auch wegen der vielen Spielabsagen zuletzt – für eine salomonische Lösung, was den anstehenden Nachholspieltag angeht: „Wir kommen den Klubs entgegen und bei wem es definitiv nicht mehr geht, der kann rechtzeitig absagen. Es braucht also nicht bis Donnerstag oder Freitag gewartet werden, sondern Absagen können frühzeitig erfolgen. Somit braucht dann auch niemand mehr auf Verdacht trainieren“, ließ Verbandsspielleiter Josef Janker am Wochenende gegenüber FuPa wissen.



Die Möglichkeit einer frühzeitigen Absage packten einige Vereine prompt am Schopf. Die Landesliga Mitte hat sich schon gänzlich in die Winterpause verabschiedet. Alle fünf Partien am 6. Dezember sind abgesagt. Unter anderem der nordoberpfälzer Lokalschlager zwischen dem SV Etzenricht und dem SC Luhe-Wildenau. Auch in Lam, Tegernheim, Bad Kötzting und Seebach geht nichts.



Die DJK Ammerthal hätte in der Landesliga Nordost ebenfalls nochmal ran gemusst. Das Auswärtsspiel beim SV Buckenhofen war auf den kommenden Sonntag terminiert worden. Doch auch dieses Match wurde bereits abgesagt. Winterpause für den souveränen Tabellenführer aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach!



In der Bayernliga Nord sind zum jetzigen Zeitpunkt noch vier Begegnungen am Nikolaustag angesetzt. Darunter das Oberpfalz-Duell zwischen dem ASV Neumarkt und der SpVgg SV Weiden. Die „Adler“ möchten spielen, wenn es denn geht. Auch die Auswärtspartie des ASV Cham beim ATSV Erlangen steht noch. Fortuna Regensburg verabschiedet sich dagegen in die Winterpause. Der SVF einigte sich mit Gastgeber SC Großschwarzenlohe frühzeitig auf eine Verlegung des Nikolaus-Nachholspiels auf Dienstag, den 10. März 2026.





Diese Partien mit Oberpfälzer Beteiligung waren oder sind am Nikolaus-Wochenende angesetzt:



Bayernliga Nord

Abgesagt: SC Großschwarzenlohe – SV Fortuna Regensburg;

Samstag, 14 Uhr: ATSV Erlangen – ASV Cham, ASV Neumarkt – SpVgg SV Weiden



Landesliga Nordost

Abgesagt: SV Buckenhofen – DJK Ammerthal



Landesliga Mitte

Abgesagt: SpVgg Lam – FC Teisbach, SV Etzenricht – SC Luhe-Wildenau, FC Tegernheim – ASV Burglengenfeld, 1. FC Bad Kötzting – SV Schwandorf-Ettmannsdorf