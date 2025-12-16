Fußball-Abteilungsleiter Ptyqaj legt alle Ämter bei Alte Haide nieder

Im Sommer machte der DSC Alte Haide mit zahlreichen Transfers auf sich aufmerksam: Nun tritt Mentor Ptyqaj, Abeilungsleiter Fußball, sofort zurück.

München – Vor dem Saisonstart der Kreisliga München 2 sorgte der DSC Alte Haide für ordentlich Aufsehen: Ende Juli waren bereits 23 Transfers eingetütet . Bis Ende August folgten weitere Wechsel. Nun verlässt Abteilungsleiter Mentor Ptyqaj den Kreisligisten, wie es in einer Mitteilung heißt:

Ptyqaj übernahm das Amt 2023 in einer schwierigen Phase – nach dem doppelten Abstieg bis in die Kreisklasse. Mit einem klaren Plan, strukturiertem Aufbau und viel persönlichem Engagement gelang der direkte Wiederaufstieg sowie der Neuaufbau im Herren- und Jugendbereich.

»Beim FC Alte Haide‑DSC München kommt es zu einem Wechsel in der sportlichen Leitung: Mentor Ptyqaj hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Abteilungsleiter Fußball erklärt und legt damit auch alle weiteren sportlichen Funktionen im Verein nieder.

„Es war eine intensive und lehrreiche Zeit. Wir haben in kurzer Zeit viel bewegt, auch wenn nicht alles so lief, wie erhofft. Ich bin dennoch stolz auf den eingeschlagenen Weg“, so Mentor Ptyqaj.

Dem Verein bleibt er als Mitglied verbunden: „Ich wünsche dem FC Alte Haide sportlich wie menschlich alles Gute für die Zukunft und werde die Entwicklung weiterhin interessiert verfolgen.“

Ich werde mir nun eine kurze Auszeit nehmen – bin aber grundsätzlich offen für Gespräche mit anderen Vereinen über neue sportliche Herausforderungen.«

Alte Haide steht mit 19 Zählern nach 15 Spielen im Tabellenmittelfeld. Die Top-Teams Kosova München, der SV München West, Fürstenried und der TSV 1860 München III sind bereits enteilt. Die zweite Mannschaft steht in der Kreisklasse das Tabellenschlusslicht. Die Dritte steckt im Aufstiegskampf der C-Klasse.

Alle Transfers des DSC Alte Haide München

(Quelle: FuPa-Datenbank vom 1. Juli 2025 bis zum 16. Dezember 2025)

Zugänge: Levy Budiaki (FSV Harthof München), Emin Halilovic (FSV Harthof München), Ramazan Bulut (SV München West), David Clynch (FC Alte Haide - DSC München II), Florian Ujupaj (SV Ebersbach/Fils), Gabriel Ramaj (SpVgg Feldmoching), Azbir Samir Darwesh (FC Kosova München II), Bleon Krasniqi (FC Neuhadern München), Enes Bozkurt (Türkspor Augsburg), Adam Krifi (ASV Dachau), Erik Alessandro (FT München Gern), Ramazan Bulut (SV München West IV), Lordan Handanovic (FC Aschheim), Jordan Vekonj (SpVgg Feldmoching), Alpay Uslu (TSV Neuried), Moses Taheri (BCF Wolfratshausen), Lion Toure (FC Eintracht München), Ousmane Boubacar (TSV 1860 München III), Leonard Kubitza (ASCK Simbach/Inn), Said Magomedov (VfB Forstinning), Adin Kurtovic (FC Türk S. Garching), Alexandros Ketikidis (TSV Gilching-Argelsried), Fabian Imhof (SV Türkspor Allach), Vincent Heller (FC Unterföhring)

Abgänge: Alexander Späck (Ziel ist Unbekannt), Muhammed Genc (TSV Paunzhausen), Ferdinand Weber (FC Deisenhofen IV), Marius Flecke (FC Deisenhofen IV), Kevin Alfa-Kaza (SV Ampermoching), Philipp Kahl (SV Ampermoching), Luka Kostelac (SV Ampermoching), Philipp Lechner (SV Ampermoching), Max Rabe (SV Ampermoching), Marko Panic (SV Ampermoching), Tugay Karabazar (SV Ampermoching), Ilgar Can (SpVgg Erdweg), Moufid Daouda (SV Ampermoching), Satuk Can (SpVgg Erdweg), Cedric Wloka (Studiert in Wien), Emir Beglerovic (SV Ampermoching)