Fußball-A-Ligist SG Roth/Simmersbach meldet sechs Zugänge

Dillenburg. Fußball-A-Ligist SG Roth/Simmersbach geht mit einem neuen Trainer und sechs Neuzugängen in die Saison 2026/2027. Bereits in der Winterpause hatte die „RoSi“ bekannt gegeben, dass Fabian Schütz künftig als Spielertrainer fungieren und damit die Nachfolge von Michael Schmoranzer antreten wird. Der langjährige Kapitän Schütz beendete zugleich seine aktive Laufbahn als Spieler und ist damit der einzige personelle Abgang bei der Spielgemeinschaft aus Roth und Simmersbach.