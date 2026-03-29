Fußball-A-Liga zieht: Über 500 Zuschauer sehen zwei Derbys

1:0! Die SG Obere Dill hat in Dillbrecht das Tor des Tages durch Hifzi Ulusoy erzielt und gewinnt das Derby und Topspiel gegen den VfL Fellerdilln. © Jonathan Ortmann

Dillenburg. 15 Punkte beträgt der Vorsprung der SG Obere Dill bereits in der Fußball-A-Liga Dillenburg, nachdem die Mannschaft von Spielertrainer Marvin Hartmann am Samstag den Tabellenzweiten VfL Fellerdilln 1:0 besiegte. 14 Tore fielen in Eisemroth, wo die Gastgeber sich von Dietzhölztal 8:6 trennten. Das Verfolgerduell ging am Sonntag an Driedorf, der TuS gewann 5:1 beim SV Herborn und ist nun Tabellendritter. Heimsiege fuhren dagegen der FC Merkenbach (3:0 im Derby vor 230 Zuschauern gegen Sinn/Hörbach), die SSG Breitscheid (5:1 gegen Eibach) und die SG Roth/Simmersbach (4:3 gegen Aartal) ein. 2:2 trennten sich Eschenburg II und Ballersbach.