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Ligabericht
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Fußball-A-Liga zieht: Über 500 Zuschauer sehen zwei Derbys
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Die Nachbarschaftsduelle in Merkenbach (gegen Sinn/Hörbach) und Dillbrecht (gegen Fellerdilln) waren Zuschauermagneten. Die Heimteams sichern sich in den Derbys die drei Punkte +++
Dillenburg. 15 Punkte beträgt der Vorsprung der SG Obere Dill bereits in der Fußball-A-Liga Dillenburg, nachdem die Mannschaft von Spielertrainer Marvin Hartmann am Samstag den Tabellenzweiten VfL Fellerdilln 1:0 besiegte. 14 Tore fielen in Eisemroth, wo die Gastgeber sich von Dietzhölztal 8:6 trennten. Das Verfolgerduell ging am Sonntag an Driedorf, der TuS gewann 5:1 beim SV Herborn und ist nun Tabellendritter. Heimsiege fuhren dagegen der FC Merkenbach (3:0 im Derby vor 230 Zuschauern gegen Sinn/Hörbach), die SSG Breitscheid (5:1 gegen Eibach) und die SG Roth/Simmersbach (4:3 gegen Aartal) ein. 2:2 trennten sich Eschenburg II und Ballersbach.