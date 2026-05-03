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Ligabericht
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Fußball-A-Liga: VfL Fellerdilln auf Relegationskurs
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Die SSG Breitscheid besiegt den TuS Driedorf und spielt damit dem VfL Fellerdilln in die Karten. Im Tabellenkeller gibt es wichtige Punktgewinne +++
Dillenburg. War das schon die Vorentscheidung im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz zwei in der Fußball-A-Liga Dillenburg? Während der VfL Fellerdilln (6:1 gegen Ballersbach) seine Hausaufgaben erledigte, patzte der TuS Driedorf beim 0:3 im Derby bei der SSG Breitscheid. Acht Punkte beträgt der Vorsprung des VfL aktuell, der TuS hat jedoch noch ein Spiel mehr zu absolvieren.