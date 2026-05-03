Fußball-A-Liga: VfL Fellerdilln auf Relegationskurs Teaser KLA DILLENBURG: +++ Die SSG Breitscheid besiegt den TuS Driedorf und spielt damit dem VfL Fellerdilln in die Karten. Im Tabellenkeller gibt es wichtige Punktgewinne +++ von Redaktion · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser

Tobias Horch (li.) von der SG Eschenburg II und Aartals Tim Kessler haben das Objekt der Begierde fest im Blick. Die Eschenburger siegen am Ende glücklich mit der letzten Aktion des Spiels 3:2. © Lorenz Pietzsch

Dillenburg. War das schon die Vorentscheidung im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz zwei in der Fußball-A-Liga Dillenburg? Während der VfL Fellerdilln (6:1 gegen Ballersbach) seine Hausaufgaben erledigte, patzte der TuS Driedorf beim 0:3 im Derby bei der SSG Breitscheid. Acht Punkte beträgt der Vorsprung des VfL aktuell, der TuS hat jedoch noch ein Spiel mehr zu absolvieren.