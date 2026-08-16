Fußball-A-Liga: TuS stutzt Türkgücü Flügel

Der Jubel nach dem 1:1-Ausgleich. André Theis umarmt Driedorfs Torschützen Justin Buttler. Mitspieler Niklas Schneider-Ufkes will gleich nachlegen. 2:1 gewinnt der TuS das Topspiel gegen Türkgücü Dillenburg. © Jonathan Ortmann

Dillenburg. Da waren es nur noch drei Mannschaften in der Fußball-A-Liga Dillenburg: Der SSV Langenaubach (5:1 in Merkenbach), die SG Aartal (5:0 gegen Roth/Simmersbach) und die SG Dietzhölztal (4:0 gegen Eschenburg II) weisen mit neun Punkten nach drei Spielen die maximal mögliche Punktzahl auf. Ebenso makellos ist der TuS Driedorf, der im Topspiel mit 2:1 gewann und Türkgücü Dillenburg die erste Niederlage beibrachte. Die Westerwälder haben aktuell sechs Zähler. Am Sonntag holte der SSV Frohnhausen II beim 2:1 in Wissenbach gegen die SG Niederroßbach/Wissenbach den ersten Saisondreier. Im Duell der zuvor punktlosen Teams gelang der SSG Breitscheid beim 2:1 in Eisemroth der Befreiungsschlag.