Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Fußball-A-Liga: SV Eisemroth klärt die Trainerfrage
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Der Nachfolger von Basti Henn steht fest: A-Ligist SV Eisemroth hat für die kommende Saison 2026/27 einen neuen Trainer verpflichtet und gibt zudem bereits zwei Neuzugänge bekannt +++
Siegbach. Der Fußball-A-Ligist SV Eisemroth hat einen Nachfolger für Basti Henn gefunden. In der kommenden Saison 2026/27 wird Florian Kissel das Traineramt bei den Siegbachern antreten. Das teilte Eisemroths Sportlicher Leiter Christian Völk mit.