 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

Fußball-A-Liga: SV Eisemroth klärt die Trainerfrage

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Der Nachfolger von Basti Henn steht fest: A-Ligist SV Eisemroth hat für die kommende Saison 2026/27 einen neuen Trainer verpflichtet und gibt zudem bereits zwei Neuzugänge bekannt +++

von Redaktion · Heute, 11:27 Uhr · 0 Leser
Der Sportliche Leiter des SV Eisemroth, Christian Völk, stellt mit Florian Kissel (re.) den neuen Trainer des A-Ligisten vor. © SV Eisemroth
Der Sportliche Leiter des SV Eisemroth, Christian Völk, stellt mit Florian Kissel (re.) den neuen Trainer des A-Ligisten vor. © SV Eisemroth

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KLA Dillenburg
Eisemroth

Siegbach. Der Fußball-A-Ligist SV Eisemroth hat einen Nachfolger für Basti Henn gefunden. In der kommenden Saison 2026/27 wird Florian Kissel das Traineramt bei den Siegbachern antreten. Das teilte Eisemroths Sportlicher Leiter Christian Völk mit.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.