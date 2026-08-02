 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligabericht

Fußball-A-Liga: „Land unter“ in Merkenbach

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Fußball-A-Liga: Unwetter sorgt am Freitagabend für Spielausfall gegen Driedorf. Aufsteiger SSV Türkgücü Dillenburg und SSV Langenaubach setzen zum Saisonstart Ausrufezeichen +++

von Redaktion · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Der Merkenbacher Platz ist am Freitagabend nach dem Gewitter und Hagel nicht mehr bespielbar. Mehrere Zentimeter hoch liegen die Hagelkörner auf dem Platz. Driedorfs Spieler holen das Equipment vom Platz. © Jonathan Ortmann
Der Merkenbacher Platz ist am Freitagabend nach dem Gewitter und Hagel nicht mehr bespielbar. Mehrere Zentimeter hoch liegen die Hagelkörner auf dem Platz. Driedorfs Spieler holen das Equipment vom Platz. © Jonathan Ortmann

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Dillenburg. Der erste Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg begann mit Verspätung, da das Auftaktspiel zwischen dem FC Merkenbach und dem TuS Driedorf am Freitag einem Unwetter zum Opfer fiel. Aufsteiger SSV Türkgücü Dillenburg setzte sich mit einem 6:1-Erfolg bei der SG Niederroßbach/Wissenbach direkt an die Tabellenspitze. Mitaufsteiger SSV Langenaubach (5:0 gegen Breitscheid) stand dem kaum nach. Weitere Siege feierten die SG Dietzhölztal (3:1 in Eisemroth), die SG Aartal (5:0 gegen Eschenburg II), die SG Roth/Simmersbach (3:1 beim SV Herborn) und die SG Sinn/Hörbach (3:1 bei Frohnhausen II).

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