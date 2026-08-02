Fußball-A-Liga: „Land unter“ in Merkenbach

Dillenburg. Der erste Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg begann mit Verspätung, da das Auftaktspiel zwischen dem FC Merkenbach und dem TuS Driedorf am Freitag einem Unwetter zum Opfer fiel. Aufsteiger SSV Türkgücü Dillenburg setzte sich mit einem 6:1-Erfolg bei der SG Niederroßbach/Wissenbach direkt an die Tabellenspitze. Mitaufsteiger SSV Langenaubach (5:0 gegen Breitscheid) stand dem kaum nach. Weitere Siege feierten die SG Dietzhölztal (3:1 in Eisemroth), die SG Aartal (5:0 gegen Eschenburg II), die SG Roth/Simmersbach (3:1 beim SV Herborn) und die SG Sinn/Hörbach (3:1 bei Frohnhausen II).