Fußball-A-Liga Dillenburg: Hut ab, liebe Aufsteiger!

Breitscheids Niklas Georg (li.) spielt vor dem heranrauschenden Tim Kessler den Ball ab. Die SG Aartal setzt sich in Breitscheid mit 3:1 durch. © Henrik Schneider

Dillenburg. Hut ab, liebe Aufsteiger! Der SSV Türkgücü Dillenburg (4:0 gegen Frohnhausen II) und der SSV Langenaubach (5:1 bei Roth/Simmersbach) mischen die Fußball-A-Liga Dillenburg auf und stehen gemeinsam an der Tabellenspitze. Auf sechs Punkte kommen am zweiten Spieltag sonst nur die SG Dietzhölztal (5:2 gegen Niederroßbach/Wissenbach) und die SG Aartal (3:1 in Breitscheid). Merkenbachs Saisonauftakt glückte, der FC besiegte daheim den SV Herborn mit 4:2. Außerdem setzte sich die SG Eschenburg II mit 5:3 gegen den SV Eisemroth durch.