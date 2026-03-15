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Ligabericht
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Fußball-A-Liga: Dietzhölztals zehn perfekte Minuten
Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga liefert Dietzhölztal ein Comeback ab. In Eisemroth wird eine Trainerentscheidung bekannt. Nach Abpfiff zwischen Frohnhausen II und Eibach hagelt es Karten +++
Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg marschieren oben die SG Obere Dill (3:1 am Samstag gegen Eschenburg II) und der VfL Fellerdilln (5:0 bei Roth/Simmersbach). Der SV Herborn (4:1 gegen Niederroßbach) kehrt mit dem ersten Sieg 2026 in die Spur zurück – auch dank des Dreierpacks von Gökhan Kilic. 4:1 siegt auch die SG Dietzhölztal, die einen Rückstand gegen Sinn/Hörbach binnen Minuten dreht. Während der SSV Frohnhausen II mit einem 4:0 den Eibacher Höhenflug stoppt und die SSG Breitscheid sich 3:1 gegen Balelrsbach durchsetzt, trennen sich Merkenbach und Aartal 3:3. Nach dem 0:5 gegen den TuS Driedorf wurde zudem bekannt, dass der SV Eisemroth und Trainer Basti Henn am Saisonende getrennte Wege gehen.