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Ligavorschau
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Fußball-A-Liga: Derbyfieber an der Spitze und im Keller
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Die Lage in der Fußball-A-Liga: In Duellen wie SG Obere Dill - VfL Fellerdilln oder SV Herborn - TuS Driedorf geht es ums Ganze +++
Dillenburg. Der 22. Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg verspricht Spannung auf allen Plätzen: Während im oberen Tabellendrittel richtungsweisende Duelle wie das Spitzenspiel zwischen der SG Obere Dill und dem VfL Fellerdilln anstehen, kämpfen die Teams im Tabellenkeller um dringend benötigte Punkte. Zahlreiche Derbys sorgen für zusätzliche Brisanz.