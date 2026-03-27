 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Fußball-A-Liga: Derbyfieber an der Spitze und im Keller

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Die Lage in der Fußball-A-Liga: In Duellen wie SG Obere Dill - VfL Fellerdilln oder SV Herborn - TuS Driedorf geht es ums Ganze +++

von Redaktion · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser
Okan Kunt (hier noch im Trikot des FC Niederroßbach) hat die A-Liga im Winter in Richtung Kreisoberliga verlassen. Er knipst nun für den SSV Frohnhausen. Kreisoberliga - das wäre demnächst auch etwas für Tino Faulhammer (r.) und Spitzenreiter SG Obere Dill. © Lorenz Pietzsch
Okan Kunt (hier noch im Trikot des FC Niederroßbach) hat die A-Liga im Winter in Richtung Kreisoberliga verlassen. Er knipst nun für den SSV Frohnhausen. Kreisoberliga - das wäre demnächst auch etwas für Tino Faulhammer (r.) und Spitzenreiter SG Obere Dill. © Lorenz Pietzsch

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Dillenburg. Der 22. Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg verspricht Spannung auf allen Plätzen: Während im oberen Tabellendrittel richtungsweisende Duelle wie das Spitzenspiel zwischen der SG Obere Dill und dem VfL Fellerdilln anstehen, kämpfen die Teams im Tabellenkeller um dringend benötigte Punkte. Zahlreiche Derbys sorgen für zusätzliche Brisanz.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.