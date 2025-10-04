 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Die SG Eschenburg II und Tobias Horch (li.) hat den FC Niederroßbach zu Gast, Marlon Westhelleund die SG Roth/Simmersbach erwarten die SG Dietzhölztal zum Derby. © Lars Hinter
Fußball-A-Liga: Derby, Wiedergutmachung und Kellerduell

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Intensive Duelle in der Fußball-A-Liga: Zum Derby erwartet Roth/Simmersbach die „Wundertüte“ Dietzhölztal. Der SV Herborn hofft auf Wiedergutmachung +++

Dillenburg. Mit fünf Partien wird der nächste Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg fortgesetzt. Bereits am Donnerstag gewann die SG Obere DIll mit 3:1 gegen den TuS Driedorf, der FC Merkenbach holte nach 0:2-Rückstand noch eine 2:2-Unentschieden gegen den TSV Ballersbach. Zwei Partien steigen Sonntag um 13 Uhr. Die Gruppenliga-Reserve der SG Eschenburg II erwartet den FC Niederroßbach. Zwei Partien steigen Sonntag um 13 Uhr. Die Gruppenliga-Reserve der SG Eschenburg II erwartet den FC Niederroßbach.

