Fußball-A-Liga: Derby, Wiedergutmachung und Kellerduell

Dillenburg. Mit fünf Partien wird der nächste Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg fortgesetzt. Bereits am Donnerstag gewann die SG Obere DIll mit 3:1 gegen den TuS Driedorf, der FC Merkenbach holte nach 0:2-Rückstand noch eine 2:2-Unentschieden gegen den TSV Ballersbach. Zwei Partien steigen Sonntag um 13 Uhr. Die Gruppenliga-Reserve der SG Eschenburg II erwartet den FC Niederroßbach.