Fußball-A-Liga: Der Meister mit Ansage muss am Ende zittern

Marburg-Biedenkopf. Was das für eine Saison 2024/25 in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf? Es gab einen Meister mit Ansage, der aber drei Trainer benötigte und am Ende fast noch Schiffbruch erlitten hätte. Einen Torschützenkönig, der eigentlich gar kein Stürmer ist und einen bis zum letzten Spieltag hochdramatischen und emotionalen Abstiegskampf.