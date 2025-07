Fußball-A-Liga: Der FSV Buchenau bläst zum Gegenangriff

Marburg-Biedenkopf. Wenige Tage nach der Begradigungsrunde im Biedenkopfer Kreispokal geht auch in der Fußball-Kreisliga A wieder der Ernst des Lebens los. In der neuen Runde steigen gleich fünf neue, wenn auch altbekannte, Mannschaften mit in den Ring. Als heißeste Titelanwärter gelten die Kreisoberliga-Absteiger FSV Buchenau und TSV Caldern, bei denen es starke personelle Veränderungen gibt. Den Auftakt macht Sonntag um 12.30 Uhr Aufsteiger SG Silberg/Eisenhausen II, der beim FV Breidenbach II gastiert.