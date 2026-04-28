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Ligabericht
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Fußball-A-Liga: Das plant der SV Herborn kommende Spielzeit
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Ein höherklassig erfahrener (Spieler-)Trainer kommt, unterstützt wird er von einem Co-Trainer auf dem Platz: Fußball-A-Ligist SV Herborn stellt die Weichen für die nächste Saison +++
Herborn. Fußball-A-Ligist SV Herborn geht mit einem neuen Trainerduo in die kommende Saison. Der amtierende Vizemeister teilt mit, dass ab der Spielzeit 2026/27 Sergen Rüzgar das Traineramt übernehmen wird. Unterstützt wird er dabei von Mert Türk, der als spielender Co-Trainer fungieren wird. Rüzgar, ehemaliger Verbandsliga-Spieler des TSV Bicken, tritt die Nachfolge von Mesut Güven an, der sich nach der laufenden Saison dem Hinterländer A-Ligisten FC Angelburg anschließen wird.