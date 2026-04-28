Fußball-A-Liga: Das plant der SV Herborn kommende Spielzeit

Herborns neues Trainerduo Sergen Rüzgar (Dritter v. l.) und Mert Türk (Vierter v. l.) wird von den SV-Vorstandsmitgliedern (v. l.) Alexander Clatici-Reindt, Wiktor Morawski, Marcel Kaliczok und Tanju Köroglu vorgestellt. © SV Herborn

Herborn. Fußball-A-Ligist SV Herborn geht mit einem neuen Trainerduo in die kommende Saison. Der amtierende Vizemeister teilt mit, dass ab der Spielzeit 2026/27 Sergen Rüzgar das Traineramt übernehmen wird. Unterstützt wird er dabei von Mert Türk, der als spielender Co-Trainer fungieren wird. Rüzgar, ehemaliger Verbandsliga-Spieler des TSV Bicken, tritt die Nachfolge von Mesut Güven an, der sich nach der laufenden Saison dem Hinterländer A-Ligisten FC Angelburg anschließen wird.