 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ligabericht

Fußball-A-Liga: Das plant der SV Herborn kommende Spielzeit

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Ein höherklassig erfahrener (Spieler-)Trainer kommt, unterstützt wird er von einem Co-Trainer auf dem Platz: Fußball-A-Ligist SV Herborn stellt die Weichen für die nächste Saison +++

von Redaktion · Heute, 22:04 Uhr · 0 Leser
Herborns neues Trainerduo Sergen Rüzgar (Dritter v. l.) und Mert Türk (Vierter v. l.) wird von den SV-Vorstandsmitgliedern (v. l.) Alexander Clatici-Reindt, Wiktor Morawski, Marcel Kaliczok und Tanju Köroglu vorgestellt. © SV Herborn
Herborns neues Trainerduo Sergen Rüzgar (Dritter v. l.) und Mert Türk (Vierter v. l.) wird von den SV-Vorstandsmitgliedern (v. l.) Alexander Clatici-Reindt, Wiktor Morawski, Marcel Kaliczok und Tanju Köroglu vorgestellt. © SV Herborn

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KLA Dillenburg
SV Herborn

Herborn. Fußball-A-Ligist SV Herborn geht mit einem neuen Trainerduo in die kommende Saison. Der amtierende Vizemeister teilt mit, dass ab der Spielzeit 2026/27 Sergen Rüzgar das Traineramt übernehmen wird. Unterstützt wird er dabei von Mert Türk, der als spielender Co-Trainer fungieren wird. Rüzgar, ehemaliger Verbandsliga-Spieler des TSV Bicken, tritt die Nachfolge von Mesut Güven an, der sich nach der laufenden Saison dem Hinterländer A-Ligisten FC Angelburg anschließen wird.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.