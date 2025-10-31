Fußball-A-Liga: Aufsteiger und Absteiger im Krisengipfel

Marburg-Biedenkopf. Das Topspiel zwischen Endbach/Günterod und dem FSV Buchenau ist für das Wochenende der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf schon ein Hingucker. Zusätzlich lockt die Hinterland-Liga aber auch noch mit dem Derby des SV Hartenrod gegen die SG Wommelshausen/Dernbach oder dem Kellerduell zwischen TuSpo Breidenstein und SG Versbachtal. Am Sonntag stehen sich Aufsteiger und Absteiger im Hammerstadion gegenüber.