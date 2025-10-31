Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fußball-A-Liga: Aufsteiger und Absteiger im Krisengipfel
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ B-Liga-Vizemeister TuSpo Breidenstein und Ex-Kreisoberligist SG Versbachtal kämpfen am Hammer ums sportliche Überleben. Endbach/Günterod und Buchenau messen sich im Topspiel +++
Marburg-Biedenkopf. Das Topspiel zwischen Endbach/Günterod und dem FSV Buchenau ist für das Wochenende der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf schon ein Hingucker. Zusätzlich lockt die Hinterland-Liga aber auch noch mit dem Derby des SV Hartenrod gegen die SG Wommelshausen/Dernbach oder dem Kellerduell zwischen TuSpo Breidenstein und SG Versbachtal. Am Sonntag stehen sich Aufsteiger und Absteiger im Hammerstadion gegenüber.