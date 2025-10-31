 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Noch ist der Tuspo Breidenstein Letzter, mit ein paar Toren kann Daniel Gruber (links) dies im Kellerduell mit Versbachtal ändern. Hannes Sänger (rechts) tritt mit Angelburg beim Spitzenreiter Caldern an. © Jens Schmidt
Noch ist der Tuspo Breidenstein Letzter, mit ein paar Toren kann Daniel Gruber (links) dies im Kellerduell mit Versbachtal ändern. Hannes Sänger (rechts) tritt mit Angelburg beim Spitzenreiter Caldern an. © Jens Schmidt

Fußball-A-Liga: Aufsteiger und Absteiger im Krisengipfel

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ B-Liga-Vizemeister TuSpo Breidenstein und Ex-Kreisoberligist SG Versbachtal kämpfen am Hammer ums sportliche Überleben. Endbach/Günterod und Buchenau messen sich im Topspiel +++

Verlinkte Inhalte

KLA BID
TSV Caldern
FSV Buchenau
Versbachtal
Breidenbach II

Marburg-Biedenkopf. Das Topspiel zwischen Endbach/Günterod und dem FSV Buchenau ist für das Wochenende der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf schon ein Hingucker. Zusätzlich lockt die Hinterland-Liga aber auch noch mit dem Derby des SV Hartenrod gegen die SG Wommelshausen/Dernbach oder dem Kellerduell zwischen TuSpo Breidenstein und SG Versbachtal. Am Sonntag stehen sich Aufsteiger und Absteiger im Hammerstadion gegenüber.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 031.10.2025, 17:30 Uhr
RedaktionAutor