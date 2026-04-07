 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

Fußball-A-Liga: Aartal holt wichtigen Dreier

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Kreisligafußball am Gründonnerstag: Rettungswageneinsatz in Eibach, Aartals wichtiger Dreier, Herborns Last-Minute-Sieg und Roth/Simmersbach holt in Unterzahl noch ein 3:3 +++

von Redaktion · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser
Aartals 1:0 in Bischoffen: Steffen Keßler (re.) spitzelt den Ball an Sinn/Hörbachs Torwart Luciano Lepper vorbei, Luc Richter kann nicht mehr eingreifen. 3:0 gewann die SG Aartal das Duell. © Lorenz Pietzsch
Aartals 1:0 in Bischoffen: Steffen Keßler (re.) spitzelt den Ball an Sinn/Hörbachs Torwart Luciano Lepper vorbei, Luc Richter kann nicht mehr eingreifen. 3:0 gewann die SG Aartal das Duell. © Lorenz Pietzsch

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Dillenburg. Mit vier Spielen in der Fußball-A-Liga Dillenburg sowie je einer Partie in der B-Liga und C-Liga, Gruppe B, verabschiedeten sich Gründonnerstag die Dillenburger Kreisfußballer in die Osterpause. In der A-Liga verkürzte Aartal (3:0 gegen Sinn/Hörbach) den Abstand ans rettende Ufer, weil der SV Herborn einen späten 1:0-Sieg bei Eschenburg II einfuhr. Merkenbach setzte sich in Eibach (2:1) durch, während sich Breitscheid und Roth/Simmersbach 3:3 trennten. In der B-Liga jubelt die SG Ambach, in der C-Liga gab es eine Punkteteilung.

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