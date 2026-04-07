Fußball-A-Liga: Aartal holt wichtigen Dreier

Dillenburg. Mit vier Spielen in der Fußball-A-Liga Dillenburg sowie je einer Partie in der B-Liga und C-Liga, Gruppe B, verabschiedeten sich Gründonnerstag die Dillenburger Kreisfußballer in die Osterpause. In der A-Liga verkürzte Aartal (3:0 gegen Sinn/Hörbach) den Abstand ans rettende Ufer, weil der SV Herborn einen späten 1:0-Sieg bei Eschenburg II einfuhr. Merkenbach setzte sich in Eibach (2:1) durch, während sich Breitscheid und Roth/Simmersbach 3:3 trennten. In der B-Liga jubelt die SG Ambach, in der C-Liga gab es eine Punkteteilung.