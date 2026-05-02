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Ligabericht
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Fußball-A-Liga: 25 Tore am Donnerstagabend
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Dietzhölztal feiert einen zweistelligen Sieg, Ballersbach knöpft Meister Obere Dill Remis ab, Roth/Simmersbach und Fellerdilln holen Dreier +++
Dillenburg. Vier Spiele standen in der Fußball-A-Liga Dillenburg am Donnerstagabend auf dem Programm. Der Meister SG Obere Dill und der TSV Ballersbach trennten sich 2:2. Heimsiege feierten die SG Dietzhölztal (11:1 gegen Merkenbach) und die SG Roth/Simmersbach (3:1 gegen Eisemroth). Die Ansprüche auf Platz zwei untermauerte der VfL Fellerdilln mit einem 4:1-Erfolg in Niederroßbach.