Fusionspläne des SV Hummetroth mit Neu-Isenburg geplatzt

Der SV Hummetroth fusioniert nicht mit dem SV Pars Neu-Isenburg. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

Hummetroth. Gemeinsam wollten der SV Hummetroth und der SV Pars Neu-Isenburg nach oben. Doch daraus wird nichts. Die geplante Fusion zwischen dem Hessenligisten und dem Verbandsligisten ist ad acta gelegt. „Es wird keine Fusion geben“, bestätigt Hummetroths Vorsitzender Stefano Trizzino. Den Deutsch-Italiener und Sasan Tabib, Gründer des SV Pars, verbindet eine Freundschaft. Denis Streker war im Winter aus Neu-Isenburg als Trainer in den Odenwald gewechselt. Er ist inzwischen wegen des ausbleibenden Erfolgs zurückgetreten.



Entfernung zwischen SV Hummetroth und Neu-Isenburg zu groß



Die beiden Selfmade-Millionäre Trizzino und Tabib („Mr. Chip“) hatten seit vergangenem Winter Gespräche über einen Zusammenschluss geführt und diese Idee auch dem Hessischen Fußball-Verband (HFV) vorgelegt. Von Seiten des Verbandes sei eine Fusion aufgrund der Entfernung der beiden Standorte kritisch gesehen worden. Rund 50 Kilometer liegen zwischen beiden Vereinen. Damit verwarfen auch die beiden Vereinsbosse die Idee. Noch ist unklar, wo der SV Hummetroth, ligaunabhängig, seine Spiele künftig austragen wird.

Tino Lagator appelliert an die Einstellung seiner Spieler



Am Samstag (17.30 Uhr in Erbach) wartet auf die Odenwälder erst einmal der Alltag in der Hessenliga. Es geht gegen das Schlusslicht Hanau 93 (zwölf Punkte). Auf dem Papier eine Pflichtaufgabe. Doch Hummetroths neuer Trainer Tino Lagator warnt: „Es wird nicht so einfach, wie es aussieht.“ Der älteste Fußballverein Hessens verlor zuletzt nur knapp gegen den Zweiten FC Eddersheim. Auch im Hinspiel mühte sich Hummetroth zu einem 2:1-Sieg.

