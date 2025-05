Fusion Red Black – ASL: man möchte eine Referenz werden

Wie am Mittwoch angedeutet, wurden noch nicht alle Facetten der Fusion der hauptstädtischen Fußballclubs Red Black Pfaffenthal und AS Luxemburg aufgearbeitet. Während wir bereits am Freitag die Standortfrage behandelten, wurde wie am Samstagvormittag berichtet zur Zukunft der Damen-Entente öffentlich noch nichts bekannt, ähnlich sieht es mit den Spielgemeinschaften bei den Herren-Reserven und in der Jugend von Red Black mit Hostert bzw. Steinsel aus. FuPa bleibt in diesem Zusammenhang aber am Ball und berichtet, sobald es etwas zu berichten gibt.

In der Pressemitteilung vom Mittwoch erklärten beide Clubs gemeinsam, dass die Jugend- und Erwachsenenmannschaften eine zentrale Priorität im Projekt „AS Red Black Luxemburg“ spielen würden. 500 Lizenzierte sollen ausgebildet werden, um die Nachhaltigkeit der späteren 1.Mannschaften zu garantieren. Die Kooperation mit Benfica Portugal würde es zudem erlauben, eine in Luxemburg einzigartige Methodologie zu entwickeln.