Fusion perfekt

Was sich seit Monaten abzeichnete, ist nun offiziell: Die SG Sontra und der TSV Wichmannshausen schließen sich zur kommenden Saison zur neuen SG Sontratal zusammen. Auf der Mitgliederversammlung am 6. Juni wurde der Zusammenschluss mit großer Mehrheit beschlossen – der Grundstein für eine neue sportliche Ära im Werra-Meißner-Kreis ist gelegt.

Mit dem Zusammenschluss entsteht eine Spielgemeinschaft, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch strukturell klare Ambitionen formuliert. Die neue SG Sontratal startet mit einer ersten Mannschaft in der Kreisoberliga, einer zweiten in der Kreisliga A, und plant bereits eine dritte Mannschaft. Der Kader umfasst aktuell 78 Spieler. Die Heimspiele sollen künftig abwechselnd in Sontra und Wichmannshausen ausgetragen werden.

Neues Wappen, klare Identität