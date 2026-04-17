Fusion geplatzt: YF Juventus und Zürich City bleiben eigenständig

Nun also doch nicht: Aus der Ende März gross angekündigten Fusion zwischen YF Juventus und Zürich City wird nichts. Das ambitionierte Projekt, ab Sommer 2026 gemeinsam als «Zürich City YF» aufzutreten, ist gescheitert.
Wie Zürich City in einer Mitteilung bekannt gibt, erfolgt der Rückzug aufgrund «klarer Vorgaben des Schweizerischen Fussballverbandes».
Diese sehen unter anderem vor, dass pro Klub nur eine Mannschaft an den Meisterschaften der Promotion League und der 1. Liga teilnehmen darf. Zudem unterliegen strukturelle Zusammenschlüsse strengen Regularien.
Die Konsequenz: Im Falle einer Fusion hätte Zürich City, derzeit Tabellenzweiter der 2. Liga interregional (Gruppe 3), selbst im Aufstiegsfall nicht in die 1. Liga aufsteigen dürfen – da YF Juventus dort bereits vertreten ist.
Neues Ziel: Synergien nutzen
Trotz des geplatzten Zusammenschlusses wollen die beiden Vereine weiterhin kooperieren. Man strebe an, Synergien zu nutzen, etwa im sportlichen Bereich oder in der Talentförderung, heisst es weiter.
Auf diese Weise sollen Vorteile einer engeren Zusammenarbeit realisiert werden, ohne die regulatorischen Hürden einer offiziellen Fusion in Kauf nehmen zu müssen.
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