Fusion geplatzt: YF Juventus und Zürich City bleiben eigenständig Rückzieher statt Aufbruch von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Nun also doch nicht: Aus der Ende März gross angekündigten Fusion zwischen YF Juventus und Zürich City wird nichts.

Nun also doch nicht: Aus der Ende März gross angekündigten Fusion zwischen YF Juventus und Zürich City wird nichts. Das ambitionierte Projekt, ab Sommer 2026 gemeinsam als «Zürich City YF» aufzutreten, ist gescheitert.

Wie Zürich City in einer Mitteilung bekannt gibt, erfolgt der Rückzug aufgrund «klarer Vorgaben des Schweizerischen Fussballverbandes». Diese sehen unter anderem vor, dass pro Klub nur eine Mannschaft an den Meisterschaften der Promotion League und der 1. Liga teilnehmen darf. Zudem unterliegen strukturelle Zusammenschlüsse strengen Regularien.