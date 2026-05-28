Fusion besiegelt: Loxstedter Fußball Club Stinstedt geht an den Start

Die Fußballlandschaft in der Gemeinde Loxstedt steht vor einer historischen Veränderung. Zum 1. Juli 2026 fusionieren die Fußballabteilungen der SG Stinstedt aus der Bezirksliga und der TV Loxstedt aus der Kreisliga zum neuen „Loxstedter Fußball Club Stinstedt“ (LFCS).

Die Initiative für diesen Zusammenschluss ist eine direkte Antwort auf den zunehmenden Spielermangel, der viele Vereine vor große Herausforderungen stellt. Durch die Fusion soll den rückläufigen Mannschaftszahlen entgegengewirkt und eine zukunftsfähige Fußballplattform für die Fußballer der gemeinde Loxstedt geschaffen werden.

Da die SG Stinstedt den Klassenerhalt in der Bezirksliga erfolgreich sichern konnte, wird die höchstspielende Mannschaft des neu gegründeten Vereins in der kommenden Saison ebenfalls in dieser Spielklasse antreten.

FuPa hat beim Vorstand des neuen LFCS nachgefragt, um die Hintergründe und Visionen des Projekts zu beleuchten.

„Angefangen hat das Ganze mit einem Workshop vieler Vereine in der Gemeinde Loxstedt, um über Vereinssport im Jahr 2030 zu sprechen, gemeinsame Herausforderungen zu diskutieren, Trends zu erkennen und über Kooperationen nachzudenken, die nicht nur den Fußball betreffen. Aus dem Termin heraus haben einige, wenige einen vereinsinternen Workshop durchgeführt.

Schlussendlich blieben die SG Stinstedt und der TV Loxstedt übrig, um sich weiterführende Gedanken über dieses Thema zu machen. Vorreiterrollen hatten damals Detlef Wellbrock, Frank Drop und Stefan Gehlhaar, die mit einer Vision die jeweiligen Vorstände für dieses Thema sensibilisiert hatten. Darauf aufbauend haben sich Vertreter beider Vereine zu weiteren Gesprächen getroffen. Dann gab es aber einen Punkt, an dem wir nicht weitergekommen sind und das Thema erstmal in den Hintergrund rückte. Beide Vereine waren noch nicht so weit, um hier etwas Gezieltes zu entwickeln.

Marvin Behrens und Florian Poppe haben dann Anfang 2024 die Gespräche wieder aufgenommen. Im April 2024 haben wir mit Hilfe und in Begleitung zweier Vereinsberater des LSB Niedersachsen einen neuen Versuch unternommen, diesmal nur für den Fußballsport. Das Einbeziehen aller Beteiligten sowie die gemeinsame und fokussierte Ausarbeitung der verschiedensten Themen ohne zeitlichen Druck war genau richtig. Es wurde ein gemeinsames Konstrukt auf Basis der Feedbacks, Ideen und Bedenken aller am Fußball mitwirkenden Vereinsmitgliedern entwickelt, welches dadurch nun schlussendlich von allen Beteiligten getragen wird.“

Welche Vorteile ergeben sich für beide Vereine?

„Vor allem der reine Fokus auf den Bereich Fußball. Wir organisieren nun den Spielbetrieb beider Vereine. Wir können unsere Ansätze verfolgen, sportlich wie organisatorisch und dadurch entfällt dieser Aufwand in den Stammvereinen. Jedes Jahr melden weniger Vereine Mannschaften. Diesem Trend wollen wir entgegenwirken und aktiv was zukunftsfähiges auf die Beine stellen, da dieses Konstrukt nicht nur viele Möglichkeiten bietet, sondern auch die Stammvereine entlastet und deren weitere Existenz, als unerlässlichen Bestandteil mit einbezieht.

Wichtig war uns, dass wir alles auf viele Schultern verteilen und Leute einbinden, die Lust haben an so einem attraktiven Projekt mitzuarbeiten. Es geht darum wieder stärker Leute für Ehrenämter zu gewinnen, weil diese sehen, dass sie Teil von etwas Neuem mit guten Zukunftsaussichten sind und vor allem mitgestalten können. Ein weiterer Punkt sind die vielfältigen Spielmöglichkeiten, da eine Fußballplattform für Spieler jeglicher Ambitionen angeboten werden kann.

Bei uns kann man breitensport- sowie leistungsorientiert spielen, hinzu kommen Ü32 Groß- und Kleinfeld, Ü40 und Walking Football. Theoretisch kann man von Klein auf bis ins hohe Alter bei uns dem Ball hinterherjagen und das an beiden Standorten in Stinstedt und Loxstedt, ohne die Gemeindegrenzen verlassen zu müssen. Wir können jedem Spieler oder hoffentlich bald auch Spielerinnern ein zu Hause bieten.“

Wer wird die Schlüsselpositionen besetzen?

„Wir haben mit Marvin Behrens, Florian Poppe und Heike Rippe drei Vorsitzende. Wir haben bewusst kein klassisches Konstrukt verwendet, sondern verteilen die anfallenden Vorstandsaufgaben auf uns drei Personen. Die SG Stinstedt und der TV Loxstedt sind weiterhin mit einem entscheidungsfähigen Beisitzer eingebunden, um die Interessen der Stammvereine zu wahren. Zudem haben wir für das Thema Sponsoring Michael Thun gewonnen und Stefan Gehlhaar steigt wieder in beratender Funktion als Entwicklungscoach für die Trainer und Mannschaften ein. Die Platzkoordination und die Pflege der Plätze in Stinstedt und Loxstedt übernimmt Mike Witting.“

Mit wie vielen Mannschaften startet ihr in die Saison?

„Wir werden mit drei Herrenmannschaften, je einer Ü32 Groß- & Kleinfeldmannschaft, einer Ü40 sowie einer Walking Football Mannschaft starten. Im Ü-Bereich werden wir weiterhin in Kooperation mit dem TSV Düring als Spielgemeinschaft arbeiten.“

Ist alles beim Verband mittlerweile abgesegnet und in trockenen Tüchern?

„Sowohl Landessportbund als auch der NFV haben uns grünes Licht gegeben für den Start zum 01.07.2026. Dieser Tage werden die Formalien erledigt, sodass wir innerhalb der Meldefrist noch die Teams melden können.“

Was sonst noch zu sagen wäre:

„Wir bedanken uns bei Allen, die auf dieser Reise mitgewirkt haben, für das entgegengebrachte Vertrauen der Stammvereine, die Unterstützung unserer LSB-Berater und den Mut aller Beteiligten diesen Weg mit uns zu gehen - wer nicht wagt der nicht gewinnt. Das erste Mal präsentieren wird sich der LFCS vom 04.07. bis 11.07. beim 50. Gemeindeturnier in Loxstedt. Neben den Turnierspielen werden wir auch die Spiele der Weltmeisterschaft vor Ort zeigen. Am 25.07. präsentieren wir dann alle drei Herrenmannschaften in Loxstedt. Dort wird jede Mannschaft ein Testspiel bestreiten, Sponsoren und Offizielle werden eingeladen, um die Mannschaften kennenzulernen und die Ausrüstung soll ausgegeben werden.“