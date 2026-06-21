Furtwanger Rumpfteam überzeugt und spielt remis

Wenn es sein muss, dann spielt Furtwangens Trainer Pietro Morreale (Mitte) auch mit. Gegen den TSV Aach-Linz gelang ihm nun sogar das wichtige 2:2. – Foto: Wolfgang Scheu

Im Hinspiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga schafft der FC Furtwangen ein 2:2 beim TSV Aach-Linz. Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Wochenende.

Der TSV Aach-Linz und der FC 07 Furtwangen trennten sich im Relegationsspiel 2:2 (1:1) unentschieden. Im Hinspiel um den Aufstieg in die südbadische Landesliga, Staffel drei, traf der Vizemeister der Bezirksliga Bodensee auf den Vizemeister der Bezirksliga Schwarzwald. FCF-Spielertrainer Pietro Morreale hatte schon vor der Partie über die schlechte personelle Situation seiner Mannschaft geklagt. Acht Mann würden fehlen, darunter sechs Stammspieler. Und offenbar war einen Tag vor der Partie noch nicht einmal klar, wer das Tor des FCF hüten würde. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.