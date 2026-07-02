Furtwangens Trainer Pietro Morreale nach dem verpassten Aufstieg

Die Spieler des FC Furtwangen (in Grün) werden einen neuen Versuch in Richtung Landesliga starten. – Foto: Scheu

Der FC Furtwangen hat den Aufstieg in die Fußball-Landesliga verpasst. Der Stachel sitzt noch tief, doch Spielertrainer Pietro Morreale versucht, den Blick auf die kommende Saison zu richten.

BZ: Herr Morreale, der verpasste Aufstieg liegt nun eine knappe Woche zurück, wie geht es Ihnen?

Mittlerweile wieder ganz gut. Aber es war schon richtig hart.