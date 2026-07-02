 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Furtwangens Trainer Pietro Morreale nach dem verpassten Aufstieg

Es war richtig hart

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die Spieler des FC Furtwangen (in Grün) werden einen neuen Versuch in Richtung Landesliga starten.
Die Spieler des FC Furtwangen (in Grün) werden einen neuen Versuch in Richtung Landesliga starten. – Foto: Scheu

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Furtwangen

Der FC Furtwangen hat den Aufstieg in die Fußball-Landesliga verpasst. Der Stachel sitzt noch tief, doch Spielertrainer Pietro Morreale versucht, den Blick auf die kommende Saison zu richten.

BZ: Herr Morreale, der verpasste Aufstieg liegt nun eine knappe Woche zurück, wie geht es Ihnen?

Mittlerweile wieder ganz gut. Aber es war schon richtig hart.

BZ: Beschreiben Sie doch einmal Ihre Gefühlslage.

Direkt nach dem Schlusspfiff war ich sehr enttäuscht. Es herrschte eine große Leere. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.