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Furtwangens Trainer Pietro Morreale nach dem verpassten Aufstieg
Es war richtig hart
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die Spieler des FC Furtwangen (in Grün) werden einen neuen Versuch in Richtung Landesliga starten. – Foto: Scheu