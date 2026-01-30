Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Furtwangens Trainer Pietro Morreale hofft auf den großen Showdown
Vielleicht gibt es ein Meisterfinale am letzten Spieltag.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
In der bisherigen Saison waren die Furtwanger Spieler (in Weiß) selten in der Rolle des Zuschauers, oft bestimmten sie das Geschehen auf dem Feld. – Foto: Wolfgang Scheu
Mit dem Sieg Ende November gegen Tabellenführer FC Gutmadingen hält der FC Furtwangen die Spannung in der Fußball-Bezirksliga hoch. Vielleicht gibt es ein Meisterfinale am letzten Spieltag.
Pietro Morreale hat die fußballlose Zeit zwischen den Jahren genossen. Sehr sogar. Gemeinsam mit seiner Freundin reiste er für einige Tage nach Paris, der Stadt der Liebe. Es sei toll gewesen, erzählt er, allerdings extrem kalt. "Zu dieser Jahreszeit werden wir das wohl nicht noch einmal wiederholen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.