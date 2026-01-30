 2026-01-27T15:58:05.997Z

Furtwangens Trainer Pietro Morreale hofft auf den großen Showdown

Vielleicht gibt es ein Meisterfinale am letzten Spieltag.

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
In der bisherigen Saison waren die Furtwanger Spieler (in Weiß) selten in der Rolle des Zuschauers, oft bestimmten sie das Geschehen auf dem Feld.
In der bisherigen Saison waren die Furtwanger Spieler (in Weiß) selten in der Rolle des Zuschauers, oft bestimmten sie das Geschehen auf dem Feld. – Foto: Wolfgang Scheu

Mit dem Sieg Ende November gegen Tabellenführer FC Gutmadingen hält der FC Furtwangen die Spannung in der Fußball-Bezirksliga hoch. Vielleicht gibt es ein Meisterfinale am letzten Spieltag.

Pietro Morreale hat die fußballlose Zeit zwischen den Jahren genossen. Sehr sogar. Gemeinsam mit seiner Freundin reiste er für einige Tage nach Paris, der Stadt der Liebe. Es sei toll gewesen, erzählt er, allerdings extrem kalt. "Zu dieser Jahreszeit werden wir das wohl nicht noch einmal wiederholen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.