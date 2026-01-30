Furtwangens Trainer Pietro Morreale hofft auf den großen Showdown Vielleicht gibt es ein Meisterfinale am letzten Spieltag. von Stefan Kech (BZ) · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

In der bisherigen Saison waren die Furtwanger Spieler (in Weiß) selten in der Rolle des Zuschauers, oft bestimmten sie das Geschehen auf dem Feld. – Foto: Wolfgang Scheu

Mit dem Sieg Ende November gegen Tabellenführer FC Gutmadingen hält der FC Furtwangen die Spannung in der Fußball-Bezirksliga hoch. Vielleicht gibt es ein Meisterfinale am letzten Spieltag.