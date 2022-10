Jonas Furthmann gehört schon fast zum Inventar von Concordia Rheinberg. – Foto: Verein

Furthmann lebt den Teamgeist vor Kreisliga A Moers: Bei Concordia Rheinberg ist Jonas Furthmann ein fester Bestandteil.

Fußball-Kreisliga A: Der 25-jährige Jonas Furthmann gehört zu den dienstältesten Spielern von Concordia Rheinberg. Er erklärt, warum die Mannschaft vorne mitspielt. Der Rechtsverteidiger schwärmt von der positiven Art des neuen Trainers.

Beinahe könnte Jonas Furthmann von sich behaupten, sein ganzes Leben für Concordia Rheinberg (ehemals Ossenberg) zu spielen. Abgesehen von einem halbjährigen Intermezzo beim damaligen Bezirksligisten SV Hönnepel-Niedermörmter II in der Hinrunde der Saison 2016/2017 unter der Regie von Frank Misch trifft das auch zu. Derzeit läuft’s für den 25-Jährigen im rot-weißen Trikot so gut wie nie. Daran änderte auch die jüngst verspielte 3:1-Führung in der Flutlichtpartie bei Viktoria Alpen vom vergangenen Dienstag nichts. „Wir haben aufgehört, Fußball zu spielen, und den nötigen Willen vermissen lassen“, sagt Furthmann über die zweite Saison-Niederlage, die den erneuten Sprung der Rheinberger auf Platz eins in der A-Liga-Tabelle verhinderte. Drei Punkte trennen den Drittplatzierten nach zwölf Spieltagen vom Spitzenreiter OSC Rheinhausen. „Wir können mit dem Start sehr zufrieden sein. Unser gemeinsames Ziel ist ein Abschneiden unter den Top fünf“, sagt der Abwehrspieler, der eine „spannende und herausfordernde Saison ohne großen Aufstiegsfavoriten“ erwartet. Dass die Rheinberger zu diesem Kreis zählen, kommt nicht von ungefähr. „Unser Vorteil ist, dass wir seit Jahren ein eingeschworener Haufen sind und größtenteils seit der Jugend zusammenspielen. Wir verstehen uns auch neben dem Platz richtig gut. Jeder weiß, wie der andere tickt. Da greift ein Rädchen ins andere“, betont Furthmann. Der Kader wurde nur punktuell verstärkt. Die Neuzugänge Mathias Morawin sowie Jesse und Dion Rückbeil fügten sich gut ein. Nach der B-Liga-Meisterschaft 2017 mit dem heutigen Sportlichen Leiter Björn Quint an der Seitenlinie übernahm 2019 Mirco Dietrich, seit Sommer A-Jugend-Trainer bei SV Budberg, das Ruder in Ossenberg und stabilisierte den Klub in der Kreisliga A. Doch es gab auch schwierige Phasen. So konnte der zwischenzeitliche Abgang von Top-Torjäger Silas Baumbach zum VfB Homberg II nicht kompensiert werden. Furthmann: „Da waren wir sehr nicht konstant. In der Nachbetrachtung hat die Saison unserer Entwicklung aber gutgetan, weil wir gemerkt haben, dass es nicht nur auf die individuelle Klasse ankommt, sondern auch auf Teamgeist und Kampf. Das Toreschießen wurde seitdem auf mehrere Schultern verlagert.“ Neben Elf-Tore-Mann Baumbach, der 2021 zurückkam, sorgten zehn weitere Schützen dafür, dass die Concordia mit 39 Treffern bisher die zweitbeste Offensive der Liga stellt. Neuer Trainer sorgt für frischen Wind

Seit Manfred Wranik im Sommer das Ruder in Rheinberg übernahm, ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Nicht nur Furthmann schwärmt von der positiven Art seines neuen Trainers: „Durch den frischen Wind von außen mussten wir Spieler uns neu beweisen. Wir verstehen uns im Team extrem gut. Manni kann auf viel Erfahrung zurückgreifen und findet immer die richtigen Worte – auch wenn es mal nicht läuft. Er geht gut mit den unterschiedlichen Charakteren um.“ Im Spiel nach vorne erkennt Furthmann ebenfalls Fortschritte: „Früher war es mehr Harakiri, das kleine Feld war unsere Geheimwaffe. Wenn man oben mitspielen will, muss das Offensivspiel schon strukturierter werden. Das klappt immer besser“, sagt der Rechtsverteidiger, der sich mit seiner Geschwindigkeit oft mit nach vorne einschaltet und viele Flanken in den gegnerischen Sechzehner schlägt. Ein weiteres Plus im Vergleich zu den Jahren davor ist der breitere Kader und die Stärke, auch in der Schlussphase zu treffen. „Wir sind immer für ein Tor gut. Das gibt natürlich Selbstvertrauen“, so Furthmann, der gerade erst sein Studium der Wirtschaftsingenieurwesen in Krefeld mit dem Bachelor abgeschlossen hat.