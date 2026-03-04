Further »Win-win-Situation«: Geiger neu im Trainerteam Bei den Drachenstädtern rückte Andreas Geiger als neuer Co-Trainer an die Seite von Übungsleiter Alois Stoiber von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die sportlichen Leiter Thomas Willer (links) und Franz Nachreiner (rechts) stellen den neuen Co-Trainer Andreas Geiger vor. – Foto: FC Furth im Wald

Der FC Furth im Wald, vor dem Restart Tabellenzwölfter der Bezirksliga Nord, hat sein Trainerteam erweitert. Seit Beginn der Wintervorbereitung fungiert Andreas Geiger (36) beim Klub an der tschechischen Grenze als Co-Trainer. Der ehemalige Coach des Regensburger Kreisklassisten DJK-SV Oberpfraundorf unterstützt künftig Furths Chefanweiser Alois Stoiber in seiner Arbeit.

Geigers Trainerlaufbahn startete bereits mit 18 Jahren als Jugendtrainer. Ab 2010 war er im Damenbereich tätig – unter anderem als Co-Trainer beim SV Thenried mit Aufstieg und Klassenerhalt in der Bayernliga. Parallel sammelte er Erfahrung in der Nachwuchsarbeit. Später wechselte Geiger in den Herrenbereich und übernahm nach der Corona-Pause die DJK-SV Oberpfraundorf. Deren Mannschaft führte er nach einem Abstieg zurück in die Kreisklasse und etablierte sie dort in den Folgejahren. Am Ende der Vorsaison verabschiedete er sich aufgrund eines Umzugs zurück in die Heimat.



Trainertechnisch folgt nun der nächste Schritt in die Bezirksliga Nord zum FC Furth im Wald. Andreas Geiger sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich wirklich auf die Herausforderung in der Bezirksliga mit den Jungs in Furth. Vor allem freue ich mich darauf, dass ich viel von Alois Stoiber und der Mannschaft lernen kann und hoffe, dass ich mit meinem Know-how die Mannschaft verbessern und somit auch beim Klassenerhalt unterstützen kann.“ Thomas Willer aus der sportlichen Leitung freut sich über die Zusage Geigers: „Aus unserer Sicht bestand Handlungsbedarf, unseren Trainer Alois Stoiber zu entlasten. Wenn ein solcher Mann wie Andi Geiger frei ist und den Co-Trainer-Posten übernimmt, ist das eine Win-win-Situation für beide Seiten. Andi ist ein Hundertprozentiger, auf den man sich verlassen kann, und hat das gewisse Knock-how, das er einbringen kann.“ Zusätzlich ist Peter Macht nun wieder als Betreuer der Mannschaft tätig.





Wie bei so vielen anderen Vereinen auch, verlief die diesjährige Wintervorbereitung bei den Drachenstädtern wegen des langen Winters kompliziert. „Bis heute trainierten wir noch nicht einmal auf Naturrasen. Einmal pro Woche waren wir auf dem Kunstrasenplatz in Domažlice. Die Testspielergebnisse waren soweit in Ordnung. Obwohl wir momentan viele verletzte und angeschlagene Spieler haben, sind wir mit der Vorbereitung im Großen und Ganzen zufrieden“, berichtet Willer, der optimistisch auf den anstehenden Abstiegskampf in der Bezirksliga Nord blickt: „Wir sehen uns gut gerüstet, dass wir die Klasse halten. Es wird natürlich schwer, aber wir sind auf jeden Fall positiv gestimmt.“