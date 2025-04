Furth will vorlegen – Letzte Chance für Pemfling/Katzbach

Je 44 Punkte, ein ausgeglichener direkter Vergleich und ein fast identisches Torverhältnis: Die SG Schloßberg und der FC Furth im Wald gehen an der Tabellenspitze der Kreisliga Ost Hand in Hand in den Saison-Schlussspurt. Dahinter lauern die SG Chambtal (41) und die SG SG Schönthal-Premeischl (40) auf Patzer des Führungsduos. Die letzte Chance, vielleicht nochmal ranzukommen, hat der FC Ränkam (37, ein Spiel weniger) an diesem Sonntag gegen Chambtal. Es ist also für Spannung gesorgt für den drittletzten Spieltag...