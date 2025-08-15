Traf doppelt für den FC Raindorf in Pfreimd: Torjäger Luca Politanow (Mitte). – Foto: Josef Trummer/Archiv

Furth überrascht – Raindorf feiert Politanow – Chambtal Derbysieger Bezirksliga Nord, der Freitag: Schlicht liefert eine enttäuschende Vorstellung ab und geht leer aus +++ Pittoni-Elf packt Pfreimd Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord FC Furth i.W SG Chambtal Arnschwang Pfreimd + 2 weitere

Eigentlich war der 1. FC Schlicht als Favorit an die tschechische Grenze gereist. Doch Pustekuchen! Die Elf von Bastian Ellmaier brachte am Freitagnachmittag nicht die notwendigen PS auf die Straße. Stattdessen gewann der FC Furth im Wald sein Heimspiel überraschend, aber nicht unverdient mit 1:0. Früh im Spiel erzielte Tobias Schmidberger das Tor des Tageds. Die Drachenstädter freuen sich über den wichtigen zweiten Saisonsieg.



Weiter in der Spur bleibt der FC Raindorf. Die Pittoni-Formation rang die SpVgg Pfreimd auswärts mit 2:1 nieder. Zum Matchwinner avancierte Luca Politanow. Der Torjäger vom Dienst brachte den FC mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit auf die Gewinnerstraße. Im 19 Uhr-Spiel hieß der strahlende Sieger SG Chambtal. Der Aufsteiger feierte einen 3:1-Derbysieg bei der DJK Arnschwang – welcher überdies den ersten Saisondreier markiert.



Bastian Ellmaier (Trainer 1.FC Schlicht): „Mit der heutigen Darbietung haben wir keine Punkte verdient – Glückwunsch zum Sieg an Furth im Wald.“







Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Wir starteten gut ins Spiel und verzeichneten eine sehr gute Torchance, als wir alleine auf den Keeper zuliefen. Fast im Gegenzug bekamen wir das Gegentor. Auch das zweite Tor war vermeidbar, da müssen wir es schneller klären. In der zweiten Halbzeit kämpften wir uns zurück, waren gut im Spiel. Fortan war es ein offenes Spiel. Auf beiden Seiten gab es viele Torchancen. Eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen.“







Mehr in Kürze...