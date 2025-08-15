Furth im Wald bangt um Duo – Pfreimd hart gefordert

Auch die Vertreter der Bezirksliga Nord haben einen Doppelspieltag zu bewältigen. Zumindest die meisten. Zwei Partien vom Sonntag wurden nämlich verschoben. Im Mittelteil stehen am heutigen Freitag drei Spiele an, die den Abschluss des 5. Spieltags markieren. Eine starke Zuschauerkulisse ist beim Lokalderby zwischen der DJK Arnschwang und der SG Chambtal zu erwarten. Sportlich peilen beide Teams die Trendwende an. Vor hohen Heim-Hürden stehen Aufsteiger FC Furth im Wald, der sich mit dem 1.FC Schlicht duelliert, und die SpVgg Pfreimd, die den top gestarteten FC Raindorf zu Gast hat. Am Sonntag dann geht der Großteil des 6. Spieltags über die Bühne.

Auf Wiedergutmachung für die verpatzte Freinacht ist Aufsteiger FC Furth im Wald (12., 4) aus. Vergangenen Samstag setzte es eine unglückliche 0:2-Heimniederlage gegen Mitaufsteiger Upo. Die Drachenstädter wollen wieder in die Spur finden, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. Dabei sind sie an diesem Wochenende hart gefordert. Los geht das Spiel-Doppel mit der schweren Heimaufgabe gegen den Rangfünften 1.FC Schlicht (9). Die junge Gästemannschaft kam hervorragend aus den Startlöchern und reist dementsprechend mit breiter Brust an. Für die Heimelf gilt es, die taktischen Vorgaben von Trainer Alois Stoiber voll umzusetzen und dem spielstarken Gegner nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Ob Kapitän und Mittelfeldstratege Michael Hastreiter sowie Jungspund Jonas Stoiber mitwirken können, war fraglich.





Auch die SpVgg Pfreimd (7., 6) wird auf heimischem Terrain hart gefordert sein. Mit dem FC Raindorf (4., 10) reist eine noch ungeschlagene Mannschaft an, die in den letzten zwei Partien neun Tore schoss. Dieser Offensivwucht wollen die Hausherren mit Entschlossenheit entgegenwirken. Die Kreise der Raindorfer Top-Offensivleute gilt es einzuengen. An Selbstbewusstsein dürfte es aber auch den Pfreimdern nicht mangeln, nach dem jüngsten 7:1-Kantersieg bei der SG Chambtal. „Nach diesem Sieg sind wir voll im Soll und in der Saison angekommen. Am Wochenende erwarten uns starke Gegner. Raindorf ist eine sehr spielstarke Mannschaft, hier müssen wir die Offensive in den Griff bekommen. Bei beiden Spielen werden wir ans Leistungsmaximum gehen müssen. Wenn uns das gelingt, bin ich für den Doppelspieltag sehr positiv gestimmt“, so blickt SpVgg-Coach Mike Hartlich auf die Aufgaben gegen Raindorf und am Sonntag beim FC Weiden-Ost.





Mehr Derby geht nicht: Keine sechs Kilometer liegen die Sportplätze der DJK Arnschwang (14., 3) und der SG Chambtal (16., 0) auseinander. Für zusätzliche Brisanz sorgt die tabellarische Situation. Beide Teams stehen unter Zugzwang. Der Gastgeber verlor die letzten zwei Spiele jeweils knapp mit 1:2. Und strebt nun den Turnaround an, um erstmal etwas durchschnaufen zu können. Noch prekärer gestaltet sich die Situation bei Aufsteiger Chambtal. Die Mannen von Trainer Tobias Berger warten nach wie vor auf den ersten Punktgewinn und zieren derzeit das Tabellenende. Sechs Tage nach dem 1:7-Heimdebakel kann es nur eine Losung geben: ein anderes Gesicht zeigen und Wiedergutmachung betreiben!





