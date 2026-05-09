Furth feiert Klassenerhalt – Hahnbach auf Kurs Vizemeisterschaft Bezirksliga Nord, der Samstag: Drachenstädter sichern mit einem 3:0-Heimsieg über Weiden II den Klassenerhalt +++ Dank Doppelpacker Seifert: FC Amberg knackt die 70 Punkte +++ Raindorf bezwingt Upo von Florian Würthele · Heute, 18:14 Uhr · 0 Leser

Drei Heim-Punkte gehen aufs Konto des FC Amberg (in Schwarz) und des geretteten FC Furth im Wald (Grün-Weiß). – Foto: Florian Würthele

Weitere Würfel sind gefallen in der Bezirksliga Nord! Dass Meister FC Amberg am vorletzten Spieltag siegreich war – knapp mit 2:1 gewann er daheim gegen den TSV Tännesberg, wurde quasi zur Nebensache, weil es im anderen Samstagnachmittag-Match um die „Nuss“ ging. Jubeln durfte der FC Furth im Wald. Die Drachenstädter gewannen ihr Heimspiel gegen den Rangdritten SpVgg SV Weiden II überraschend klar mit 3:0 und fixieren damit den Klassenerhalt. Durch den Furth-Dreier ist nun auch klar, dass die DJK Arnschwang in die Abstiegs-Relegation geht und dass sich der Weidener Bayernlig-Unterbau nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen kann. Bei Furth bedanken darf sich der SV Hahnbach, der sich morgen zum Vizemeister küren kann. Im späten Elfmeter-Pech waren die Sportfreunde Upo, die in Raindorf mit 2:3 den Kürzeren zogen.



Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald: „Die Mannschaft hat heute gegen einen technisch überragenden Gegner ein absolut tolles Spiel abgeliefert. Wie so oft haben wir zu viele 110%-ige Chancen ausgelassen, um die Entscheidung früher herbeizuführen. Ein Lob an den Weidener Schlussmann, der seine Mannschaft lange am Leben gehalten hat. Zudem auch Respekt an das Unparteiischengespann, das viel laufen ließ und so dem durchweg fairen Spiel maßgeblich Fluss verlieh. Wir bleiben meines Erachtens zu Recht ein weiteres Jahr in der Klasse, weil wir uns zu oft unter Wert geschlagen geben mussten. Mein Stolz auf das Team lässt sich nicht in Worten ausdrücken.“



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Eine verdiente Niederlage gegen einen Gegner, dem man angemerkt hat, dass es um alles geht. Glückwunsch an dieser Stelle an Furth zum Klassenerhalt. Wir haben uns die letzten zwei Jahre hin zu einer richtig guten Bezirksliga-Mannschaft entwickelt. Der Tank ist jetzt leer. Wir werden uns für die neue Saison neu aufstellen. Auch wenn es heute bitter ist und es kein guter Auftritt war: Ich bin dankbar für alle Spieler, alle Verantwortlichen und für alle, die die letzten zwei Saison mitgeholfen haben, dass wir dort stehen, wo wir sind. Wir freuen uns auf die nächste Saison, sind aber jetzt auch froh um die Pause.“







Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Schwere Kost, aber gut, das ist hintenraus nach der gesicherten Meisterschaft vielleicht normal. Es war eine zähe Angelegenheit, die wir am Ende für und entschieden haben. Fürs letzte Saison-Heimspiel wünsche ich mir, dass doch wieder mehr Zuschauer ins Stadion kommen – zumal auch Spieler verabschiedet werden, die zum Teil lange bei uns waren. Da wäre es schön, wenn wir eine tolle Kulisse hätten.“



Ibrahim Devrilen (Trainer TSV Tännesberg): „Glückwunsch an Amberg zum Sieg und natürlich auch zum Aufstieg in die Landesliga. Aus meiner Sicht war es ein sehr unglückliches Spiel, da wir unsere 1:0-Führung durch zwei individuelle Fehler aus der Hand gegeben haben. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich dennoch sehr zufrieden. Umso mehr schmerzt es, die Punkte in Amberg liegen gelassen zu haben. Auf dieser Leistung können wir aber definitiv aufbauen. Die Köpfe bleiben oben – wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen.“







Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, trotz vieler vergebener Chancen und dem super gehaltenen Elfmeter von Bouzek.“