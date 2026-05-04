Furkan Eker wechselt zum FC Homberg!

Der FC Homberg treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann mit Furkan Eker einen echten Torjäger verpflichten. Der 26-jährige Offensivspieler wechselt im Sommer 2026 vom Melsunger FV in die Kreisstadt.

Mit Furkan Eker sichert sich der FC Homberg die Dienste eines der torgefährlichsten Angreifer der Region. Der Stürmer, der zuletzt für den Melsunger FV auflief, hat sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Knipser etabliert.

Eker bringt beeindruckende Offensivwerte mit: In über 200 Pflichtspielen erzielte er mehr als 120 Tore und bereitete zahlreiche weitere Treffer vor. Besonders in den vergangenen Spielzeiten machte er immer wieder mit starken Quoten auf sich aufmerksam – unter anderem mit 33 Treffern in nur 22 Spielen für den FC Körle in der Saison 2024/25.

Der flexibel einsetzbare Offensivspieler ist beidfüßig, schnell und verfügt über einen ausgeprägten Torriecher. Mit seiner Dynamik, seiner Abschlussstärke und seiner Erfahrung aus verschiedenen Stationen – unter anderem beim TSV Wabern, Lichtenauer FV und FC Körle – passt er ideal in das Anforderungsprofil des FC Homberg.

Die Verantwortlichen des FC sehen in Eker eine wichtige Verstärkung für die Offensive und einen zentralen Baustein für die kommende Saison. Gerade im Hinblick auf die angestrebte Weiterentwicklung der Mannschaft und den geplanten Umbruch soll er mit seiner Qualität und seinem Torinstinkt eine tragende Rolle einnehmen.

Mit der Verpflichtung von Furkan Eker setzt der FC Homberg ein klares Zeichen: Neben der Entwicklung junger Spieler soll auch gezielt Qualität in entscheidenden Mannschaftsteilen hinzugewonnen werden – und genau dafür steht der neue Angreifer.