Furkan Ars schießt Hicret zum Sieg Bezirksliga: Der SC gewinnt 4:3 gegen Rietberg. Oldentrup unterliegt beim Tabellenführer FSC Rheda mit 0:18. Brake schlägt Halle 7:1.

SC Hicret – Viktoria Rietberg 4:3 (3:1). In einem turbulenten Spiel setzte sich der SC Hicret am Ende durch. Die Partie begann aber weniger für die Süd-Bielefelder, sie gerieten schon nach wenigen Sekunden in Rückstand (1.). Doch sie berappelten sich. Furkan Ars erzwang ein Eigentor von Rietberg, welches zum 1:1 führte (9.), ehe Ngagne Demba Seck (22.) und Ars (30.) das Ergebnis vor der Halbzeit auf 3:1 in die Höhe schraubten. Doch so sicher wie Hicret dachte, war die vermeintlich komfortable Führung nicht. Der SC kam nicht gut aus der Pause und fand zunächst kein Mittel gegen die Rietberger, die mit langen Bällen operierten und so zum Ausgleich kamen (57., 64.). Mit einem Freistoß ließ Furkan Ars die Kicker vom Gleisdreieck dann aber doch noch jubeln. Er traf zum 4:3-Endstand (69.).



TG Gütersloh – TuS Jöllenbeck 3:1 (1:1). Jöllenbecks Trainer Lennard Warweg sagte nach dem Spiel: „Wir gehen mit einem guten Gefühl aus der Partie und können auf jeden Fall darauf aufbauen.“ Spielerisch sei seine Mannschaft gut gewesen. Baris Schmidt konnte zum zwischenzeitlichen 1:1 treffen (38.), die Gegentore in Halbzeit zwei fielen nach Standardsituationen.



SV Avenwedde – SC Bielefeld 1:2 (0:2). SCB-Trainer Hans Grundmann hatte ein breites Grinsen im Gesicht. „Das war eine super starke Mannschaftsleistung und was den Zusammenhalt angeht das beste Spiel seit langem“, sagte er wohlgelaunt. Dabei ging es zu Beginn erstmal aufs Tor der Sudbracker. Avenwedde hatte zwei dicke Chancen, die SCB-Keeper Arian Keller jedoch glänzend entschärfen konnte. „Da hält Ari uns im Spiel“, lobte Grundmann seinen Schlussmann. Marcel Palmowski brachte den SCB nach zehn Minuten in Führung. In der Folge hatten Volkan Ünal und Ivan Allert noch beste Gelegenheiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Sie vergaben, weil auch Avenweddes Keeper auf dem Posten war.

In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Dzanan Aganovic zum 2:0 für die Bielefelder. In Durchgang zwei kassierte Avenwedde eine Gelb-Rote Karte (64.) und agierte fortan in Unterzahl, die der SV jedoch gut kompensierte. In der 69. Minute kamen die Gastgeber zum Anschlusstreffer. Der sollte aber nicht mehr als Ergebniskosmetik bleiben. Grundmann: „Nach vier Niederlagen in Folge war das heute richtig toll zu sehen, wie meine Mannschaft gekämpft hat.“



SC Wiedenbrück II – VfR Wellensiek 0:0. Wellensieks Trainer Ede Hertel liebt Tore. Logisch, als ehemaliger Stürmer. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sage, dass ich ein gutes 0:0 gesehen habe. Heute ist es soweit“, berichtete er. Dank einer geschlossenen Top-Mannschaftsleistung gegen eine fitte und mit zwei, drei Regionalligaspielern gespickte Wiedenbrücker Zweitvertretung konnte der VfR einen Punkt mit an den Rottmannshof bringen. Insgesamt sei es ein eher chancenarmes Spiel gewesen. „Die besten Möglichkeiten hatten Patrice Hertel und Yasin Allouch“, so Hertel. Er gab aber auch zu, dass „wir uns nicht hätten beschweren dürfen, wenn wir einen Elfmeter gegen uns bekommen hätten.“