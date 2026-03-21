Furious und Croatia duellieren sich um letzte Aufstiegschance

Derek sieht jedoch sein Team im psychologischen Vorteil, da sie die letzte Begegnung deutlich mit 7:1 für sich verbuchten. Türkhan kontert: „Es handelt sich nicht um ein Lokalderby innerhalb einer Saison, außerdem wollen wir Revanche für die Niederlage betreiben. Vielmehr geht es um ein Spiel um den Aufstieg, bei dem es eine kleine Vorentscheidung geben wird.“ Zur Absage von Team zwei erklärt der Vorsitzende: „Vor zwei Wochen sind wir mit acht Spielern nach Essen gefahren, wobei aber zwei schon angeschlagen die Fahrt mitgemacht haben. Als dann während des Spiels noch zwei weitere Verletzungen hinzukamen, haben wir das Spiel beim Stande von 0:13 abgebrochen.“ Seitdem habe sich die Personallage nicht verbessert, in 19 Jahren Vereinsgeschichte habe man also die erst dritte Absage hinnehmen müssen.

Diesen Samstagabend (Anpfiff 20 Uhr in der Halle Mülfort) wird sich entscheiden, wessen Weg nun zu Ende ist und wer noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg hat. Furious I trifft noch einmal auf Croatia. Trotz aller Rivalität zwischen FF07 und Croatia pflegen beide Vereine ein respektvolles Verhältnis. Deshalb dürfte der Verlierer alles daran setzen, mit einem Sieg in den Folgewochen gegen Freisenbruch, dem Lokalrivalen den Weg zur Tabellenspitze zu ebnen. Der Stadt würde es sicher gut zu Gesicht stehen, erstmalig im Futsal einen Regionalligisten zu stellen.

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