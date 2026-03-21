Furious und Croatia duellieren sich um letzte Aufstiegschance

Eigentlich wäre die Futsal-Saison in der Niederrheinliga nach der regulären Hin- und Rückrunde beendet, doch nach dieser Saison gibt es eine Besonderheit: eine Aufstiegsrunde. Die ersten vier der Tabelle spielen erneut im Modus jeder-gegen-jeden, wobei das am höchsten platzierte Team jeweils immer Heimrecht hat. Die zuvor geholten Punkte der regulären Saison werden komplett übernommen und der Punktbeste nach Abschluss dieser weiteren drei Begegnungen steigt dann in die Regionalliga auf. Die letzten vier der Abschluss-Tabelle nach der regulären Saison spielen nach demselben Prinzip in einer Abstiegsrunde. Der Vertreter, der die wenigsten Punkte aufweist, steigt ab.
Da die drei Teams aus Mönchengladbach hinter dem TC Freisenbruch die Plätze zwei bis vier erreicht haben, entfällt der Kampf gegen den Abstieg. Vielmehr wollen die drei lokalen Vertreter dem Tabellenführer aus Essen keine weitere Möglichkeit geben, Punkte zu holen und somit den Aufstieg des Gegners verhindern. Sowohl die erste Mannschaft von Furious Futsal (Zweiter) als auch Croatia Geistenbeck (Dritter) müssen definitiv ihre Partien in Essen gewinnen, um noch eine kleine Chance auf den Aufstieg zu bewahren.
Aktuell sieht die Tabellensituation wie folgt aus: Freisenbruch als Tabellenführer weist 33 Zähler auf. Furious Futsal (FF07) I kommt auf 31 und Croatia mit 28 Punkten ist als Dritter noch in Schlagdistanz. FF07 II dagegen hat mit 26 Zählern die geringsten Chancen, könnte aber für die beiden anderen Gladbacher Teams das Zünglein an der Waage sein. Bei Punktgleichheit am Ende zählt derweil nicht das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich.
Sowohl Bünyamin Türkhan, FF07-Vorsitzender, als auch Jurica Derek von Croatia betonten, dass sie alle drei Spiele gewinnen und auf mindestens eine Niederlage der Essener bauen müssen. Im Falle Geistenbecks wäre dies aber immer noch zu wenig. Da Freisenbruch durch die Spiel-Absage von Furious II an diesem Wochenende schon vorzeitig als Sieger feststeht und somit weitere drei Punkte verbuchen kann, läuft es für Furious I darauf hinaus: Das „zweitwichtigste Spiel“ (O-Ton Türkhan) gegen Croatia muss gewonnen werden.
Derek sieht jedoch sein Team im psychologischen Vorteil, da sie die letzte Begegnung deutlich mit 7:1 für sich verbuchten. Türkhan kontert: „Es handelt sich nicht um ein Lokalderby innerhalb einer Saison, außerdem wollen wir Revanche für die Niederlage betreiben. Vielmehr geht es um ein Spiel um den Aufstieg, bei dem es eine kleine Vorentscheidung geben wird.“ Zur Absage von Team zwei erklärt der Vorsitzende: „Vor zwei Wochen sind wir mit acht Spielern nach Essen gefahren, wobei aber zwei schon angeschlagen die Fahrt mitgemacht haben. Als dann während des Spiels noch zwei weitere Verletzungen hinzukamen, haben wir das Spiel beim Stande von 0:13 abgebrochen.“ Seitdem habe sich die Personallage nicht verbessert, in 19 Jahren Vereinsgeschichte habe man also die erst dritte Absage hinnehmen müssen.
Diesen Samstagabend (Anpfiff 20 Uhr in der Halle Mülfort) wird sich entscheiden, wessen Weg nun zu Ende ist und wer noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg hat. Furious I trifft noch einmal auf Croatia. Trotz aller Rivalität zwischen FF07 und Croatia pflegen beide Vereine ein respektvolles Verhältnis. Deshalb dürfte der Verlierer alles daran setzen, mit einem Sieg in den Folgewochen gegen Freisenbruch, dem Lokalrivalen den Weg zur Tabellenspitze zu ebnen. Der Stadt würde es sicher gut zu Gesicht stehen, erstmalig im Futsal einen Regionalligisten zu stellen.
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