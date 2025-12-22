Furious geht mit Ambitionen in die Hallenstadtmeisterschaft. – Foto: Fabian Kirchhofer

Furious-Futsaler peilen Endrunde an Furious Futsal ist seit Jahren ein Stammgast in der Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft. In diesem Jahr setzt Germania Geistenbeck ebenfalls auf die Spieler ihrer Futsal-Abteilung.

Für die Futsaler von Furious war die Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach zuletzt stets eine erfolgreiche Bühne. Bei den vergangenen drei Ausgaben stand die Mannschaft stets in der Endrunde und erreichte 2023 sogar den dritten Platz im Turnier. Entsprechend heißt auch dieses Mal das Ziel: Endrunde – entweder als Gruppenerster der Vorrunde oder über die Zwischenrunde. Am Montag startet Furious ins Turnier und misst sich in Gruppe 2 unter anderem mit TuS Wickrath um den Gruppensieg. Ähnlich erfolgreich wie Furious will in diesem Jahr auch Germania Geistenbeck abschneiden, das sich überwiegend aus Spielern der Futsal-Abteilung zusammensetzt, die als Croatia Geistenbeck zusammen mit Furious erster und zweiter Mannschaft in der Niederrheinliga spielen. Läuft es für beide Futsal-Vereine ideal, könnte es in der Zwischen- oder Endrunde womöglich sogar zum direkten Duell kommen

„Schon im September war die Hallenstadtmeisterschaft ein Thema bei uns, das ich aber ganz bewusst aus den Köpfen der Spieler heraushaben wollte. Der Ligabetrieb hat oberste Priorität, dann erst kommt für uns das Großereignis im Amateurfußball“, sagt Bünyamin Türkhan, Vereinsvorstand bei Furious. In der Niederrheinliga ist sein Team derzeit bestens unterwegs und überwintert als Spitzenreiter. „Wir sind immer noch auf Kurs, dürfen uns aber keinen weiteren Schnitzer erlauben. Es wäre schön, die Saison mit den bisherigen zwei Niederlagen zu beenden“, sagt Türkhan. Die zweite Mannschaft des Vereins belegt in derselben Spielklasse den dritten Platz, Croatia ist Vierter. Für die Hallenstadtmeisterschaft ist Türkhan überzeugt, ein starkes Team aufzustellen – auch wenn einige Spieler nicht zur Verfügung stehen könnten, da sie in der Halle für ihren Stammverein auflaufen. „Spieler hätten wir genügend, um auch zusätzliche Spiele bestreiten zu können, ohne an Qualität einzubüßen“, sagt Türkhan.

Wichtige Spieler fehlen Auch Geistenbeck muss für das Turnier in der Jahnhalle Abstriche im Futsalkader machen. „Von den 13 Spielern werden fünf definitiv nicht für uns auflaufen. Petar Popovich spielt dann für Wickrath, drei Spieler befinden sich auf Heimaturlaub und ein Spieler muss arbeiten“, sagt Jurica Derek von Croatia Geistenbeck, der zudem Kapitän des C-Ligisten Germania Geistenbeck ist. Ein Spieler aus dem Feldkader der Gemania stößt noch zum Aufgebot. Ansonsten besteht der Kader wohl nur aus Futsalern. Damit erhofft sich Geistenbeck in Gruppe 6 den Einzug in die nächste Runde. „Odenkirchen bleibt aber Gruppenfavorit, wir könnten aber Zweiter werden“, sagt Derek,