Furious Futsal: Neuer Angriff auf die Regionalliga

Am Wochenende ist der Anpfiff zur neuen Futsal-Saison in der Niederrheinliga erfolgt. Für Furious Futsal gab es zum Auftakt ein hausinternes Duell zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft, um einer Wettbewerbsverzerrung entgegenzuwirken. Die Erste gewann eindrucksvoll mit 13:1 und setzte damit schon mal eine erste Duftmarke Richtung Konkurrenz in Sachen Aufstiegsambitionen. Zu dieser gehört auch Lokalrivale Croatia Geistenbeck, der durch die 2:4-Niederlage bei Futsalicious Essen einen ersten Dämpfer hinnehmen musste.
Im FF07-Hausderby traten beide Mannschaften fast komplett runderneuert an. Viele Abgänge, darunter auch erfahrene Futsalspezialisten, wurden durch neue Spieler ersetzt. „Durch die vielen Abgänge hat sich unser Plan zerschlagen, eine dritte Mannschaft aufzubauen. Jetzt heißt es, die Erste so weit zu bringen, um den anvisierten Aufstieg in die Regionalliga zu bewerkstelligen. Für die Reserve dagegen geht es gegen den Abstieg, den wir aber verhindern wollen“, erklärt der FF07-Vorsitzende Bünyamin Türkhan.
„Das könnte eine zweigeteilte Liga werden“, schätzt Türkhan. „Wir und Croatia Geistenbeck als Gladbacher sowie die beiden Essener Teams vom GTSV und Freisenbruch zähle ich zu den Mannschaften, die den Aufstieg unter sich ausmachen. Die restlichen Teams dagegen kämpfen eher gegen den Abstieg. Wen es letztendlich trifft, weiß ich nicht“, fährt er fort.
Die Tore für Team eins erzielten Ilias Kayhani (vier Treffer), Yasser al Sirmani (drei), Robert Begani (zwei), Lucas Scelza, und Fardin Sediqi. Zwei Eigentore von David Hennig und Ouassim Jadaoun kommen hinzu. Den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:7 markierte Furkan Simsek. Beide Teams spielen am Samstag auswärts: Team eins muss beim VfL Benrath (das frühere Fortuna Düsseldorf II) antreten, Team zwei will dem GTSV Essen die Stirn bieten und Schützenhilfe leisten.
Anders als erhofft verlief dagegen der Saisonauftakt für Croatia Geistenbeck. Trotz zweimaliger Führung durch die Brüder Jurica und Ante Derek verloren die Rheydter mit 2:4 bei Futsal Essen. Es liegt die Vermutung nahe, dass wegen der schlechten Beschaffenheit der Trainingshalle ein vernünftiges Training für die kroatischen Kicker nicht in gewohntem Maße möglich war.
Wie Abteilungsleiter Gregor Marat unserer Redaktion berichtete, sollte ein Gespräch mit einem CDU-Lokalpolitiker stattfinden, das dann aber kurzfristig abgesagt wurde. Nun hofft Marat, den zuständigen Politiker der SPD zu einem Treffen bewegen zu können. Das Trainerteam moniert eine erhöhte Verletzungsgefahr in der Halle Backeshof durch die engen Abmessungen dieser Halle und den knapp bemessenen Auslauf an den Rändern. Croatia überlegt wegen der schwierigen Verhältnisse in der heimischen Halle, das Heimrecht in den zwei Heimspielen gegen die FF07-Teams abzugeben.