Furious Futsal: Neuer Angriff auf die Regionalliga

Anders als erhofft verlief dagegen der Saisonauftakt für Croatia Geistenbeck. Trotz zweimaliger Führung durch die Brüder Jurica und Ante Derek verloren die Rheydter mit 2:4 bei Futsal Essen. Es liegt die Vermutung nahe, dass wegen der schlechten Beschaffenheit der Trainingshalle ein vernünftiges Training für die kroatischen Kicker nicht in gewohntem Maße möglich war.

Wie Abteilungsleiter Gregor Marat unserer Redaktion berichtete, sollte ein Gespräch mit einem CDU-Lokalpolitiker stattfinden, das dann aber kurzfristig abgesagt wurde. Nun hofft Marat, den zuständigen Politiker der SPD zu einem Treffen bewegen zu können. Das Trainerteam moniert eine erhöhte Verletzungsgefahr in der Halle Backeshof durch die engen Abmessungen dieser Halle und den knapp bemessenen Auslauf an den Rändern. Croatia überlegt wegen der schwierigen Verhältnisse in der heimischen Halle, das Heimrecht in den zwei Heimspielen gegen die FF07-Teams abzugeben.