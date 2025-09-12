Furioses Zehn-Tore-Spiel – Habach geht in Geretsried baden

Habach – Krachend ist die erste Saisonniederlage des ASV Habach in der Kreisliga 1 ausgefallen. Einem unerquicklichen Spielbeginn inklusive sattem 0:3-Rückstand ließ die Elf von Michael Schmid beeindruckende Comeback-Qualitäten folgen. Kontroverse Schiedsrichterentscheidungen samt Hinausstellung eines Schlüsselspielers drängten den ASV dann aber auf die Verliererstraße. Zur Wahrheit gehört aber auch: Der gastgebende TuS Geretsried II ließ es beim 8:2-Erfolg nicht an gehobener Qualität missen.

Für die Habacher ist es die zweite kapitale Abfuhr in diesem Kalenderjahr. Im Mai, damals noch als Bezirksligist, wurden sie vom späteren Landesliga-Aufsteiger FC Wacker München mit 0:10 überfahren. Damals fehlten der Mannschaft vom Steinberg wichtige Stammkräfte. Gleiches galt für die Partie im Isaraustadion, die unter Flutlicht auf Kunstrasen ausgefochten wurde. Zum Leidwesen des ASV, dessen Unheil nach rund 15 Sekunden seinen Lauf nahm.

Es war der allererste Ball in Richtung Habacher Strafraum, der per Kopf zunächst geklärt, dann aber von Veron Fejzullahi aus 18 Metern technisch sauber in den Torwinkel transportiert wurde. In dieser Diktion ging es weiter. Danach fiel Tasso Karpouzidis der Ball vor die Füße – strammer Vollspann hoch neben den Pfosten – 0:2 (7.). Maximal unglücklich für den bedauernswerten Simon Kirnberger im Kasten, gleichwohl auch kein fürstliches Zeugnis für die Abwehr der Gäste.

Abermals belegt durch das 0:3, dem eher ein Befreiungsschlag von der Seitenlinie, denn eine gezielte Offensive vorausging. Fabio Pech kreuzte dennoch ohne Aufpasser vor Kirnberger auf, was es ihm leicht machte. Es waren 15 Minuten der Demütigung.

„Wir haben keinen Fuß auf den Platz gebracht, sind in keinen Zweikampf gekommen“, bemängelte Coach Schmid. Dann wehrte sich der ASV endlich. Und wie. Ein öffnender Pass hinaus auf die rechte Flanke, die Hereingabe von Tobi Habersetzer hinter die erste Abwehrlinie, und das Tor zum 1:3 durch Florian Neuschl.

Herangekämpft und ausgebremst

Noch fiel der Jubel zaghaft aus. Wesentliche entschlossener signalisierten die Fäuste von Georg Off nach dem 2:3, was jetzt Sache sei. Habach hatte Oberwasser, saß aber alsbald auf dem Trockenen. Denn das 2:4 schmerzte gewaltig. Kevin Diemb wurde an der Hacke getroffen, so zu Fall gebracht, Spielleiter Giovanni Schalk war nahe am Pfiff, fand dann aber den Konter der Geretsrieder zum Gegentor spannender.

Das war schon schwer verdaulich, doch es kam schlimmer. Manuel Diemb flog vom Platz (34.). Bereits verwarnt, ging der 26-Jährige auf Kopfhöhe zum Ball, touchierte den von hinten einlaufenden Gegenspieler leicht. Eine harte, aber regelkonforme Entscheidungen. Der engagierte ASV-Anhang sah es anders.

Wie auch Schmid: „War schon bitter, alle Entscheidungen waren gegen uns.“ Gilt auch für den verweigerten Strafstoß nach einem Foul an Habersetzer. Zudem verpassten Durim Gjocaj und Georg Schwabl jeweils knapp, ehe das 2:5 fiel und Schmid durch Personalwechsel den Fokus schon auf die kommende Partie in Münsing legte. Der TuS traf noch dreimal.