Furioses FYNNale: 1.FC Stern II gibt Rote Laterne in letzter Minute ab

Die pure Erlösung machte sich in der Nachspielzeit breit. Schmeichelhaft war der späte Siegtreffer durch Fynn Wiedmann, der euphorisch wie eine Meisterschaft gefeiert wurde. Sogar Torwart Manuel De Ritis ließ es sich nicht nehmen, über das gesamte Feld nach vorne zu sprinten und sich in die Jubeltraube zu mischen. Eigentlich war es eine Saison zum Vergessen, in der die Mögglinger nach zwei starken Vorjahren diesmal mit nur 19 Punkten durchs Ziel kamen. Wenig Tore, viele Pleiten und der Trainerwechsel im Frühjahr – all das war plötzlich vergessen. Immerhin nicht Letzter zu sein – dieses kleine Erfolgserlebnis kann Auftrieb geben auch schon mit Blick auf die neue Saison, in der weiterhin Marcel Knödler am Ruder stehen wird.