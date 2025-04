Furioses Comeback bringt ESV Freilassing erhofften Befreiungsschlag

Umso unerwarteter fiel dann in der 23. Minute quasi aus dem Nichts heraus der Führungstreffer für die Hausherren: Stefanovic zog einfach aus gut zwanzig Metern ab, und der Ball fand mit gütiger Mithilfe des Windes seinen Weg ins rechte Kreuzeck. Torhüter Thomas Unterhuber konnte nur verdutzt hinterherblicken.

Und mit der Führung im Rücken gewann der VfR Garching von Minute zu Minute mehr an Sicherheit - fast folgerichtig das 2:0 von Ivan Mijatovic in der 30. Minute. Eine weitere, bittere Niederlage schien sich anzubahnen, denn auch wenn man den ESV-Kickern das Bemühen und den Kampf nicht absprechen konnte, der VfR Garching hatte das Spiel nun weitgehend im Griff und war dem 3:0 weit näher als der ESV dem Anschlusstreffer. In der 42. Spielminute folgte dann jedoch ein Geniestreich von Kapitän Simon Schlosser, der die Wende in diesem Spiel bringen sollte: Schlosser setzte sich halblinks gekonnt im Dribbling gegen zwei Gegenspieler durch, steckte den Ball mit viel Gefühl in den Sechzehner auf Moritz Seybold durch, und der hatte keine Mühe mehr alleine vor dem Garchinger Keeper Dominik Bals vorbei ins Tor einzuschieben.