Furioses Comeback binnen zehn Minuten: Hohenfurch dreht gegen Igling ruckzuck die Partie

Zu Beginn lief es zäh. Doch nach der Pause kam der SV Hohenfurch gegen den SV Igling in der Kreisklasse 4 richtig in Fahrt.
Hohenfurch – In nicht allzu ferner Zukunft wird am Hohenfurcher Sportplatz hüben wie drüben jeweils eine sicher sehr ansehnliche Auswechselbank stehen. Die Fundamente sind gesetzt. Die erste Herren-Mannschaft hat derweil auch den Boden für eine erfolgreiche Saison in der Kreisklasse 4 bereitet. Das 4:1 im Heimspiel am Sonntag gegen den SV Igling bedeutete den dritten Sieg im vierten Spiel.
Zu Beginn allerdings schien es, als habe der SV Hohenfurch auf Sand gebaut. Das Spiel der Gastgeber wies eine bedenkliche Schieflage auf. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, sagte SVH-Trainer Christopher Resch. Der SV Igling schaffte es mehrmals, bei schnellen Gegenzügen Überzahlsituationen zu schaffen. Den Gästen spielte auch die frühe Führung in die Karten: praktisch ihre erste Offensivaktion schlossen die Iglinger mit dem 1:0 ab; Alexander Lott traf nach schönem Pass in die Tiefe (4.). Lott hatte danach auch die Chance aufs zweite Tor (24.).
Die vom (gut leitenden) Schiedsrichter Dominik Vogt gewährte Trinkpause Mitte der Halbzeit half den Hohenfurchern. Nach dieser kurzen Unterbrechung kamen die Gastgeber etwas besser zum Zug. Vor der Pause wäre der Ausgleich durchaus drin gewesen. Nico Schönfelder wurde zweimal im letzten Moment regelkonform gebremst (29., 45.+1), einmal traf der SVH-Spieler aus der Distanz die Latte (30.). Samuel Fischer hatte einmal das Pech, dass ihm in aussichtsreicher Position der Ball versprang (32.).
So richtig in Fahrt kam der Kreisliga-Absteiger erst nach der Pause. Offenbar hatte Resch die richtigen Worte gefunden, wenngleich er beteuerte, in der Halbzeit „nix Besonderes“ gemacht zu haben. Nun ja, ein wenig änderte er die Taktik, ließ vorn die Iglinger mit drei Mann stören. Die Gäste kamen nicht mehr so flüssig durchs Mittelfeld. Binnen zehn Minuten gelang den Hohenfurchern das Kunststück, aus dem Rückstand eine komfortable Führung zu erzielen.
Der Ausgleich entsprang einem sehenswerten Distanzschuss von Samuel Fischer (52.). Wenig später bekam der SVH einen Freistoß zugesprochen: Nico Schönfelder zirkelte den Ball aus etwa 25 Metern über die Mauer hinweg zum 2:1 ins Kreuzeck (56.). Igling war konsterniert und für kurze Zeit von der Rolle. Nico Schönfelder verpasste knapp einen weiteren Treffer, der Pfosten verhinderte das dritte Tor (58.). Kurz darauf wurde Nico Schönfelder bei einem Gegenzug im Strafraum unsanft gestoppt, Iglings Lukas Höfler war mit der gelben Karte gut bedient. Samuel Fischer trat zum Strafstoß an und erzielte souverän das 3:1 (62.). Bei der Chance von Christoph Schratt (76.) rettete ein Iglinger Verteidiger.
In der Schlussphase ließen die Hohenfurcher die Iglinger wieder mehr gewähren. Die Gäste kamen zu einigen Schüssen, die aber zumeist abgeblockt wurden. Den Schlusspunkt setzten die Platzherren. Eine schöne Kombination über drei Stationen vollendete David Fischer mit dem 4:1 (85.).
Trainer Resch war mit dem Auftritt jedenfalls zufrieden. „Das passt schon“, so lautete sein Fazit. Ausschlaggebend war auch, „dass wir nach dem Rückstand ruhig geblieben sind“. Ein Wermutstropfen war das Ausscheiden von Nico Bayer, der auf seine operierte Schulter gefallen war. Ob es sich um eine schwerere Verletzung handelte, war kurz nach dem Abpfiff noch nicht klar.