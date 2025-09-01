Furioses Comeback binnen zehn Minuten: Hohenfurch dreht gegen Igling ruckzuck die Partie

Szene vom Fußballspiel Hohenfurch gegen Igling in der Kreisklasse 4 im August 2025. – Foto: Holger Wieland

Zu Beginn lief es zäh. Doch nach der Pause kam der SV Hohenfurch gegen den SV Igling in der Kreisklasse 4 richtig in Fahrt.

Hohenfurch – In nicht allzu ferner Zukunft wird am Hohenfurcher Sportplatz hüben wie drüben jeweils eine sicher sehr ansehnliche Auswechselbank stehen. Die Fundamente sind gesetzt. Die erste Herren-Mannschaft hat derweil auch den Boden für eine erfolgreiche Saison in der Kreisklasse 4 bereitet. Das 4:1 im Heimspiel am Sonntag gegen den SV Igling bedeutete den dritten Sieg im vierten Spiel. Gestern, 15:00 Uhr SV Hohenfurch Hohenfurch SV Igling SV Igling 4 1 Abpfiff

SV Hohenfurch mit gutem Start in die Saison Zu Beginn allerdings schien es, als habe der SV Hohenfurch auf Sand gebaut. Das Spiel der Gastgeber wies eine bedenkliche Schieflage auf. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, sagte SVH-Trainer Christopher Resch. Der SV Igling schaffte es mehrmals, bei schnellen Gegenzügen Überzahlsituationen zu schaffen. Den Gästen spielte auch die frühe Führung in die Karten: praktisch ihre erste Offensivaktion schlossen die Iglinger mit dem 1:0 ab; Alexander Lott traf nach schönem Pass in die Tiefe (4.). Lott hatte danach auch die Chance aufs zweite Tor (24.).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.) Die vom (gut leitenden) Schiedsrichter Dominik Vogt gewährte Trinkpause Mitte der Halbzeit half den Hohenfurchern. Nach dieser kurzen Unterbrechung kamen die Gastgeber etwas besser zum Zug. Vor der Pause wäre der Ausgleich durchaus drin gewesen. Nico Schönfelder wurde zweimal im letzten Moment regelkonform gebremst (29., 45.+1), einmal traf der SVH-Spieler aus der Distanz die Latte (30.). Samuel Fischer hatte einmal das Pech, dass ihm in aussichtsreicher Position der Ball versprang (32.). So richtig in Fahrt kam der Kreisliga-Absteiger erst nach der Pause. Offenbar hatte Resch die richtigen Worte gefunden, wenngleich er beteuerte, in der Halbzeit „nix Besonderes“ gemacht zu haben. Nun ja, ein wenig änderte er die Taktik, ließ vorn die Iglinger mit drei Mann stören. Die Gäste kamen nicht mehr so flüssig durchs Mittelfeld. Binnen zehn Minuten gelang den Hohenfurchern das Kunststück, aus dem Rückstand eine komfortable Führung zu erzielen.

Fotos Fussball: Hohenfurch - Igling 4:1, Kreisklasse, 2025, Zugspitze – Foto: Holger Wieland