Furioses 5:0 in Unterpfaffenhofen – Hadern stößt den Bock um!

Der TSV Großhadern hat einen extrem wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Den Nachweis, ob dieser sogar zum Wendepunkt einer bis dato äußerst enttäuschend verlaufenden Saison und nicht nur zum kurzfristigen Muntermacher taugt, müssen die nächsten Spiele zeigen.

Deutlich sichtbar ist aber in jedem Fall, dass Tobias Taverna, der den zurück getretenen Markus Diebel auf der Trainerbank ersetzte, den Nerv der Spieler trifft und offensichtlich auch das taktische Rüstzeug besitzt, dieser zuletzt arg verunsicherten Truppe Struktur, Stabilität und so etwas wie eine Spielphilosophie mitzugeben.

Er schickte die Mannschaft, wie auch schon bei den beiden unglücklichen Niederlagen in Berg und Penzberg, die die sechste in Serie bedeutete, wieder im 4-1-4-1 ins Rennen. In Unterpfaffenhofen war zu erkennen, dass sich die Spieler in diesem System immer wohler fühlen. Die Mannschaft trat von der ersten Minute an selbstbewusst und mit einer klaren Spielidee auf. Das Spiel wurde breit gemacht, die beiden schnellen Außen Yusuf Aykac und Hannes Wimmer konsequent auf die Reise geschickt.

Das Führungstor in der 2. Minute war bereits die zweite dicke Chance, die beinahe auf gleiche Art und Weise rausgespielt wurde. Aykac wurde links per Diagonalball freigespielt und passte tief in der gegnerischen Hälfte in die Mitte, wo Mittelstürmer Khareem Zelmat mit links zum 1:0 vollstreckte. Kurz vorher hatte Michael Pautz nach einem nahezu identischen Spielzug noch knapp drüber gezielt.

Das Tor tat Hadern natürlich gut, allzu oft lagen sie in den jüngsten Spielen selbst früh im Spiel in Rückstand. Nun schienen sie regelrecht befreit uns spielten wie aus einem Guss. Bereits in der 6. Minute war es erneut Zelmat, der im 16-Meter-Raum nach Zuspiel von Pautz dem gegnerischen Torwart keine Chance ließ und zum 2:0 vollstreckte.

In der 17. Minute kam Unterpfaffenhofen erstmals gefährlich vors Haderner Tor und direkt zu einer Doppelchance, die Torhüter Moos aber entschärfen konnte.

Ansonsten spielte nur der Gast aus Großhadern. Nach zwei vergebenen Großchancen durch Zelmat (21.) und Strasser (25.) war es in Minute 26 dem äußerst spiel- und lauffreudigen Hannes Wimmer vorbehalten, nach einer technisch herausragenden Einzelleistung per sattem Rechtsschuss auf 3:0 zu stellen. Ein Klasse-Tor!!

Noch vor der Halbzeit hatten Yusuf Aykac (39.) und Simon Strasser (40.) dicke Chancen, schon früh den Haken hinter dieses Spiel zu setzen. Aber mit 3:0 ging es erstmal in die Pause. Sicher die stärkste Halbzeit des TSV in der bisherigen Saison.

Und es ging im zweiten Durchgang weiter in eine Richtung. Immer wieder gelang es den Mannen von Tobi Taverna, im Mittelfeld Überzahl zu schaffen, Bälle zu erobern und schnell in die Spitze zu spielen. Zwischen der 59. und 69. Minute kam Großhadern zu drei weiteren Hochkarätern, als zunächst erneut Strasser den Ball knapp über’s Tor jagte und anschließend sowohl Pautz als auch Wimmer am Torhüter der Gastgeber scheiterten.