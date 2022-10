Furioser Start zur 2.Halbzeit bringt Heimsieg der SG

Nach dem Unentschieden in der Vorwoche in Gahma wollte unsere 2.Mannschaft gegen Ebersdorf unbedingt 3 Punkte holen, um an den Spitzenplätzen dran zu bleiben. Doch die Gäste aus Ebersdorf erwischten den besseren Start und zeigten sich in den ersten 10 Minuten oft gefährlich vor unserem Strafraum, doch die Schüsse konnten noch rechtzeitig geblockt werden und Martin Behnke kam gegen Rodger Ludewig rechtzeitig aus seinem Tor. Erst nach 15 Minuten fand unsere Elf besser in die Partie. Nach einem tollen Konter über Max Wachter und Paul Pfaffendorf kam letztgenannter zum Schuss, doch der Ball ging knapp am langen Eck vorbei. In der 25 Minute dann die vermeintliche Führung für unsere SG, doch Max Wachter stand beim Pass von Paul Pfaffendorf einen halben Schritt im Abseits. Weitere Chancen wurden von der Gäste-Abwehr verhindert oder überhastet vergeben. Bis zur Halbzeit versuchten auch die Ebersdorfer offensive Akzente zu setzen, doch die SG-Verteidigung klärte die Bälle gegen die tiefstehende Sonne stark, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

In der 2.Halbzeit setzte unsere SG auf eine offensivere Ausrichtung. Die Gäste, nun gegen die Sonne spielend, sollten frühzeitig angelaufen werden. Dies klappte bestens, das Spiel ging fortan nur noch in Richtung des Gästetores. Die Belohnung folgte in der 50. Minute, als Ben Aland den Ball nach Vorlage von Steven Rödiger per Direktabnahme perfekt im rechten Eck zum 1:0 versenkte. Die Aland-Elf blieb auf dem Gaspedal, der eingewechselte Marcus Wagner erzielte nach Vorarbeit von Fabio Lindhuber in der 53. Minute das 2:0 aus kurzer Entfernung. Weitere Tore waren möglich, doch Steven Rödiger wurde im letzten Moment am Abschluss gehindert, die guten Abschlüsse von Paul Pfaffendorf und Marcus Wagner konnte Gästetorwart Rene Schau parieren und der Kopfball von Sebastian Raabe kam zu ungenau auf das Tor. Die einzige nennenswerte Chance der Ebersdorfer in der 2. Halbzeit resultierte aus einem Freistoß in der 74. Minute. Den gut geschossenen Ball von Geronimo Ludewig konnte Martin Behnke stark parieren. Die endgültige Entscheidung dann in der 84. Minute, als der stark aufspielende Marcus Wagner den Ball nach Doppelpass mit Jörg Franke präzise im langen Eck zum 3:0 versenkte. Der eingewechselte Kevin Pötzl sah vom sehr gut leitenden Schiedsrichter Mike Voss in der 87. Minute noch die Ampelkarte, doch das sollte am hochverdienten Sieg unserer Mannschaft nichts ändern.

Mit einem guten Gefühl geht es nun in eine ungewollte spielfreie Woche, denn das Spiel gegen die SG Möschlitz wird auf den 20.11.22 verlegt. Das nächste Spiel der Aland-Elf findet dann am 06.11.22 in Triptis statt.