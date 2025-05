Furioser Start - SV AKM Köln I bleibt weiter ungeschlagen - 2:2

Der SV AKM Köln I bleibt weiter ungeschlagen! Auch im vierten Spiel in Folge bewies die Mannschaft Moral und sicherte sich beim Heimspiel gegen den FSV Köln 99 II ein gerechtes 2:2-Unentschieden. Damit hält die Serie des SV AKM Köln I weiterhin an.

Das Spiel begann furios: Bereits in der 4. Minute brachte Armin Kechavarz die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste aus Köln reagierten schnell: Kai Koppers traf in der 6. Minute zum 1:1-Ausgleich, gefolgt von Abdalkafe Alramdan, der die Partie in der 15. Minute drehte (1:2).

Der SV AKM ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und kämpfte bis zum Schluss. In der letzten Spielminute belohnte erneut Armin Kechavarz sein Team mit dem wichtigen Ausgleichstreffer zum 2:2 (90‘).

Vereinspräsident Efendi Cözmez zeigte sich nach dem Spiel zufrieden:

„Ein gerechtes Unentschieden. Die Jungs haben wieder Charakter gezeigt, und wir bleiben weiter ohne Niederlage.“

Auch Co-Trainer Nick Backhaus fand lobende Worte:

„Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Wir sind seit vier Spielen ungeschlagen – das spricht für die Moral und den Teamgeist der Mannschaft.“

Mit dem Punktgewinn setzt der SV AKM Köln I seine starke Form fort und beweist, dass mit dem Team weiterhin zu rechnen ist. Die Serie lebt – und der nächste Dreier ist nur eine Frage der Zeit.

🔵⚪️⚽️