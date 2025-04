Furioser Start, hart erkämpfter Sieg

Die TSV Immenhausen hat ihre Hausaufgaben gemacht und mit einem 4:3-Heimsieg gegen den TSV Deisel den Rückstand auf Tabellenführer Holzhausen auf nur noch zwei Punkte verkürzt. Der Dreier gegen den Heimatklub unseres Trainers Marco Stübener war allerdings am Ende deutlich härter erkämpft, als es nach dem Spielverlauf der ersten halben Stunde nötig gewesen wäre.

Furioser Beginn der Grün-Weißen!

Unsere Jungs legten los wie die Feuerwehr und spielten Deisel in den ersten 30 Minuten regelrecht an die Wand. Stefan Bachmann eröffnete nach starker Vorarbeit von Nils Hellwig in der 13. Minute den Torreigen. Nur zwei Minuten später erhöhte Oliver Speer nach Vorlage von Bachmann auf 2:0. In der 29. Minute verwandelte Speer einen fälligen Foulelfmeter souverän zum 3:0.